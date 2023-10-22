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金鐘58／吳慷仁不敵視帝薛仕凌演3集　槓龜發聲：相信賽制會微調

▲吳慷仁（左四）金鐘視帝不敵演3集的薛仕凌，相信賽制有爭議的話，明年會微調。（圖／記者林敬原攝）
▲吳慷仁（左四）金鐘視帝不敵演3集的薛仕凌，相信賽制有爭議的話，明年會微調。（圖／記者林敬原攝）

記者羅凌筠／台北報導

《模仿犯》斬獲第58屆金鐘獎最佳攝影、美術、人氣、節目創新獎，吳慷仁、姚淳耀在視帝獎項敗給《台灣犯罪故事—出軌》演出3集的薛仕凌，引起PTT網友討論聲浪，吳慷仁表示：「今年有人提的話，我相信金鐘獎賽制明年會微調，一定朝好的方向走。」女友邵雨薇也在吳慷仁落馬後給予安慰，用《有生之年》台詞安慰：「讚讚讚，再加油。」

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胡瓜20日抱走最佳綜藝節目獎，提到：「常聽到人家問為何每次都在槓龜還來，我們要尊重這個行業，不然別人也不會尊重我。」吳慷仁特別有共鳴，表示：「人到才是最重要的支持，瓜哥講的我很感動，要尊重自己拍過的東西。」

▲左起姚淳耀、庹宗華、製作人湯昇榮、吳慷仁、柯佳嬿、邱偲琹、導演張亨如、導演張榮吉、製作人曾瀚賢出席《模仿犯》慶功宴。（圖／記者林敬原攝）
▲左起姚淳耀、庹宗華、製作人湯昇榮、吳慷仁、柯佳嬿、邱偲琹、導演張亨如、導演張榮吉、製作人曾瀚賢出席《模仿犯》慶功宴。（圖／記者林敬原攝）
在頒發男主角之前，鍾欣凌拿吳慷仁的代言開玩笑，請外送員給吳慷仁空盒子，「麻煩你等一下自己上台，把自己的金鐘獎放進去。」沒想到獎落薛仕凌，吳慷仁說set哏之前就知道有這個橋段：「欣凌姊有先講，我只怕我演不好尷尬。」姚淳耀也為薛仕凌得獎開心，並提到雖然爭視帝失利，但老婆有安慰他上「紅毯五帥」，沖淡失落的心情。

邱偲琹在女配角獎項敗給米可白，她表示：「我尊重評審的決定，這個獎對我很重要，幻想這個殿堂有10年了，從童星出身，一直想上台致詞，曾經自己在浴室裡面幻想落淚，我還是有點失落，下次還有機會，繼續努力。」

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