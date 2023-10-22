金鐘58／迷你視帝李程彬嗨扯內褲頭！人妻許瑋甯反應曝光
Netflix聯手華文創、八大四方四隅製作的迷你劇集《她和她的她》，以性侵題材異軍突起，在第58屆金鐘獎斬獲許瑋甯最佳女主角獎、李程彬最佳男主角獎、林奕嵐最具潛力新人獎、溫郁芳編劇獎，首次入圍就得獎的李程彬，在慶功宴現場證明身穿紅內褲加持有效，當場扯出內褲頭，嚇得人妻許瑋甯保持安全距離避嫌。
記者羅凌筠／台北報導
李程彬得獎不僅用台語講感言，還和媽媽示愛「我愛妳」，是35年來第1次把愛說出口，更是分享：「很像在作夢，第1次入圍第1次得獎，媽媽還從8點多哭到11點多。」被問及曾誓言獲獎要辦流水席的他，大喊歡迎大家報他的名字，都可以來雲林吃飯。
同為首入圍及得獎的林奕嵐：「覺得很開心沒也想到會得獎，然後我的家人看到我得獎後，在美國開了直播，我媽一直狂哭。」卓立導演感動分享：「想告訴每一位在黑暗中掙扎的觀眾，不論在哪個角落，黑暗的鏡頭不是黑暗而是光明，更要善待自己善待別人。」
榮獲編劇獎的溫郁芳分享：「我畫了一個藍圖，然後藍圖很榮幸能請到如芬姐以及眾多優秀的演員，將它蓋成一個很會說故事的房子，歡迎大家進入到房子中感受故事要說的悲傷和破碎的靈魂，謝謝大家支持這部作品。」