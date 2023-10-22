巴貝特風暴肆虐北歐　釀多地洪災與停電

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根據消防部門，昨晚，德國北部1名婦女被一棵倒下的樹砸死。
當風暴登陸斯堪的那維亞半島（Scandinavia Peninsula），丹麥南部城鎮水位急劇上升，淹沒了房屋的1樓，導致停電數小時。
根據丹麥氣象研究所（DMI）的數據，丹麥數個城鎮的水位超出正常高度2公尺。根據過往紀錄，每100年才會達到一次這樣的水位。
在挪威南部，今天稍早，強風吹翻建築物屋頂、破壞樹木和電線桿，導致多達2萬名居民無電可用。據挪威新聞社（NTB）報導，情況正在改善。
如今風暴持續在英國造成嚴重破壞，倫敦國王十字火車站（King's Cross Station）今天下午被迫關閉，以避免許多火車班次取消或延誤，導致大量乘客聚集在月台上。
英格蘭北部的里茲布拉德福機場（Leeds Bradford airport）因1架客機在強風中滑出跑道而於昨天關閉，今天上午才重新開放。
英國環境署（Environment Agency）發布了3項嚴重洪災警告，並稱洪災將在英格蘭中部德比市（Derby）德溫特河（River Derwent）週邊地區構成「生命危險」。
環境署官員史密斯（Katharine Smith）表示，「包括塞文河（River Severn）、烏茲河（River Ouse）和特倫特河（River Trent）在內的一些較大河流可能發生洪水，且會一直持續到24日」。
蘇格蘭安格斯郡（Angus）已有2人死亡。蘇格蘭首席大臣尤沙夫（Humza Yousaf）要求民眾保持警惕，因為氣象機構已針對該郡和亞伯丁郡（Aberdeenshire）部分地區發布紅色惡劣天氣警報。
另據德國北部什列斯威-荷斯坦邦（Schleswig-Holstein）的緊急服務部門，波羅的海沿岸地區也遭受強風和大雨襲擊，引發洪水，約有2000人被迫撤離。（譯者：施施）1121022