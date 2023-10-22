金鐘58／蔡淑臻擊敗安心亞明還得同框 朱軒洋成仔仔師弟靠2字
蔡淑臻昨（21）日如願以償拿下金鐘獎視后，和她一同正在拍新戲《開創者》的安心亞，就是和她鬥到最後的人，昨晚2人似乎后不見后，安心亞嚷嚷找不到蔡淑臻，但又一直澄清：「我們很好！」等到各個劇組一系列照拍完，雙姝才擁抱合影，然後明天還得一起開記者會。朱軒洋現在是周渝民（仔仔）師弟，理由只有2個字「緣分」。
記者蔡依庭／台北報導
蔡淑臻演了20年，為了《村裡來了個暴走女外科》放手一博，直到聽到拿到最大獎「最佳戲劇節目獎」才潰堤，就連明明最想拿的女主角上台時，都異常冷靜，她的理由聽了有點心酸：「可能我練習得太多遍。」除了怕漏掉了誰，還有加上摃龜幾次後的經驗外，那些要感謝的人，她從來沒有忘記，還有好多話想講，但已經超時只好打住。安心亞聽到被評審總召唐美雲稱讚，就很滿足：「當然希望拿獎，很想被肯定，但我已經很努力，沒有也沒關係，心情交給宇宙。」
朱軒洋一直以怪個性聞名，現在簽給寬魚國際、當了周渝民師弟，理由只是因為「緣分」，但也似乎越來越懂的做人，坦言是因為被邀請才和蔡淑臻一起走紅毯，被問到沒有準備的問題，就坦然直接說出「這題我沒有準備」，還作球給新人獎得主「蘇瀅」李夢純，他說：「看到她上台我就很開心。」然後被問到女友，他就說：「她在忙自己的事。」蘇瀅獎金要先付金鐘服裝的錢，未來會透過本名「李夢純」的頻道持續創作。