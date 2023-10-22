樂到你卻苦到我！日圓貶值刺激觀光、物價飛漲　日本百姓生活難

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報導指出，日圓疲軟正在持續推動消費，外國遊客停留的時間越來越長，約10天到2週不等，也導致日本國內旅館住宿價格上漲。以東京皇宮酒店為例，一晚房價突破10萬日圓（折合新台幣約2萬1千元），已算是海外豪華飯店的水平。東京麗思卡爾頓酒店、東京希爾頓酒店，每人住宿費也達7萬到15萬日圓左右（折合新台幣約1萬5千元至3萬2千元）。
由於日圓持續貶值，即使住宿變貴，對於去日本玩的遊客來說，似乎不痛不癢，幾乎所有飯店也都以外國客為主要服務群體，似乎並不關心日本當地人的需求，即使是商務旅館，每晚價格也高達1萬5000至3萬日圓（折合新台幣約3千2百元至6千4百元），有些去東京出差的日本民眾，甚至被迫住到神奈川縣、埼玉縣和千葉縣。
報導也提到，某些觀光客回流的地區，人手招聘不及，導致薪水也跟著上漲，以北海道知名滑雪勝地二世谷町為例，這季的飯店清潔人員，時薪已經來到2000日圓。有當地旅宿工作人員透露，由於外國旅客爆增，土地和房租飛漲，租屋行情甚至已經跟東京有得比，當地人被迫住到開車上班要一小時的郊區，直言：「整個城市都擠滿了外國遊客，大啖一碗要3000日圓的帝王蟹拉麵，如果高物價從大城市和旅遊區蔓延到全國其他地方，低收入者將更難存活。」
對此，不少日本民眾認為，政府確實應該想想辦法，否則身為日本人也很難在自己國家裡旅行了：「我去京都玩時被飛漲的住宿價格嚇到，詢問飯店櫃檯後發現，價格顯然是為西方遊客量身定制的。當我想放棄京都而改去大阪時，又發生一樣的狀況」。不過也有人持相反意見，認為觀光區物價漲雖是事實，但不太可能蔓延到全國各地，而且也有日本當地勞工因此受惠。
為了降低國民受到物價飆升的影響，此前有報導稱，針對觀光客採行的「價格雙軌制」，正悄悄在許多日本行業發生，不過如何包裝也很重要，不能太過露骨，以免讓觀光客覺得被「差別對待」。