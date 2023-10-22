北市信義區驚悚命案！母疑久病厭世殺2歲女自戕 1死1重傷搶救中
21日深夜，台北市信義區永吉路某民宅，發生一起驚悚命案，36歲的郭姓女子與2歲女兒，被發現倒臥血泊中，李姓丈夫返家後驚見這一幕，急忙通報警消，將2人送醫搶救，女童宣告不治，郭女在加護病房觀察中，尚未脫險。
記者林盈君／綜合報導
據警方初步調查，郭女疑似久病厭世，在電腦中留下遺書，表示不想連累丈夫，女童身上無明顯外傷，疑窒息死亡；郭女頸部有穿傷、右胸也有劃傷，經急救後轉進加護病房觀察。警方於現場，尋獲沾有血跡的一把菜刀，經查郭女疑似患有慢性疾病，且情緒長期低落，疑勒斃女兒後再持刀自戕，但詳細案發過程，還需進一步釐清。
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