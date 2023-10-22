金鐘58／紅毯講評！米可白戰袍像衛生紙 許瑋甯撞色小籠包墊布
知名網紅「個人意見」常評論各大藝人服裝而聞名，昨（21）日為金鐘獎頒獎典禮，他看完後點評米可白火辣的裝扮，「像寒風中被吹到她身上的一片捲筒衛生紙」；許瑋甯則是撞色小籠包底下的墊布；朱軒洋的緊身皮褲加短版上衣，「他訂的時候尚未發育然後暴長」，而全場最美的就是安心亞的禮服「大器華麗又非常性感。」
記者薛羽彤／綜合報導
個人意見在20日金鐘獎節目類頒獎典禮宣布休息，讓不少網友哀號，昨日他正常上工，評論了戲劇類女星的紅毯服裝，首先主持人楊小黎「裙擺上的二十個小蝴蝶結完全不必要，看起來像追思禮拜以後，大家把配戴的蝴蝶結黏到她身上一樣。」陳妤身穿簡單優雅的黑色禮服，但腳上穿著繞帶的鞋子，個人意見說：「如果鞋子不要綁肉粽或叉燒的話會好很多。」
此外，個人意見稱讚王淨一襲橘色禮服，「造型年輕但又不失華麗」，孫可芳、丁寧、夏于喬等人的穿搭他認為都很合理。他特地點出許瑋甯的禮服，「米白禮服搭配香檳金手套不算一個成功組合，基本上是鼎泰豐小籠包底下那塊墊布的顏色。」而今晚最大亮點，就是安心亞性感裸背禮服，「簡單的髮型、閃耀的珠寶，而且其實這衣服的剪裁帶點運動感的細節，在肩帶和背上的細帶上，是很令人讚賞的設計。」
除了女明星之外，個人意見也點評了幾位男星的穿搭，其中黃河皮外套加上虎紋長褲和金項鍊，是很大膽的嘗試，「不過是滿像九零年代的不良少年的。」薛仕凌、吳慷仁、劉冠廷在他眼中都安全過關，最讓他看不慣的，就是朱軒洋的服裝，「這套衣服像是被拿去烘乾縮水，或他訂的時候尚未發育然後暴長」，他直批「劍拔弩張跟捉襟見肘可以同時用在一套衣服上，也是滿不容易的。」