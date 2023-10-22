國3斗六段車禍4死！檢方相驗遺體、漏夜偵訊 遊覽車駕駛遭聲押
21日上午，國道3號雲林斗六段，一台遊覽車與自小客車追撞，造成4死22傷的重大車禍，根據警方初步調查，疑似為遊覽車欲超車、變換車道不當，撞擊自小客車導致其翻覆，遊覽車也擦撞內側護欄。雲林地檢署相驗4名死者遺體後，經漏夜偵訊，認為遊覽車駕駛陳姓男子涉嫌重大，依業務過失致死罪嫌送辦，並向雲林地院聲請羈押。
記者林盈君／綜合報導
據了解，昨天上午，新竹某科技公司舉辦員工旅遊，共包了5台遊覽車前往劍湖山樂園，未料其中一台遊覽車，於國道3號南下264K處，與自小客車發生碰撞。當時與家人（朱姓母親、雙胞胎姊姊、父親）坐在遊覽車最後面的12歲賴姓男童，因撞擊力導致頭部重創，當場身亡，朱姓母親命危送醫搶救宣告不治；而小客車駕駛與副駕駛、一對男女(52、55歲)也傷重不治。事故共釀4死22傷慘劇。
警方調查，遊覽車駕駛陳男，疑似車速過快且超車不當，訊後被依業務過失致死罪嫌移送法辦。21日當天，檢察官相驗完4名死者遺體後，經漏夜偵訊後，認為陳姓駕駛涉犯過失致死、過失傷害等罪，且犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要性，22日凌晨向雲林地院聲押。對此，陳姓駕駛也坦言心裡相當難過，會積極配合司法調查；交通部公路局表示，將派人前往遊覽車所屬健全通運公司展開查核。