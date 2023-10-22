免費供餐以色列士兵遭抗議　埃及麥當勞捐款「幫助加薩」

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中東各國民眾表示憤怒，許多網友質疑麥當勞等同支持對加薩走廊的集體懲罰行為。
隨後中東地區加盟店開始與以色列加盟店劃清界線，宣稱以色列加盟店對以色列士兵的捐贈行為純屬個別決定。也有加盟店向加薩捐款，聲援巴勒斯坦人。
由埃及商業鉅子曼蘇爾（Yassin Mansour）持有的埃及麥當勞公司（Manfoods）15日在社群平台X（前身為Twitter）發表聲明：「埃及麥當勞是100%本地公司。其他國家加盟店的行為純屬個人和私人行為，與我們毫無關係。」隨後另外公告，將捐贈2000萬埃及鎊（約新台幣2095萬元），用於加薩救災工作。
然而埃及加盟店的聲明，無法平息支持巴勒斯坦的消費者怒火，民眾仍群起攻之。
埃及有學校老師在課堂上告訴學生，不要購買支持以色列的商品。眾多埃及青年也透過臉書（Facebook）、TikTok、X平台等社群媒體表達憤怒。
抵制呼聲在網路的傳播下，迅速在埃及擴大。
擁有2570萬按讚數的埃及TikTok網紅納吉（Ahmed Nagy）15日在TikTok發了一段短片說：「我背後這家知名速食店為以色列提供我們每天吃的食物，他們在埃及各地都有分店，我們大家也都知道這家店……現在不應該再讓這家店繼續存在，這是我們至少可以做到的事。」
短片的背景是個一眼即可辨識的大型紅底金黃色M標誌。這段影片的閱覽次數已達130萬次，按讚數超過10萬。
當加薩北部的阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）在17日傳出被炸毀，造成多達500人身亡的消息後，同情加薩的民眾怒氣衝到極點。一群埃及年輕人同日前往開羅市郊的十月六日城（6th of October City）麥當勞門口聚集抗議。另外有數家分店遭到恣意破壞。
麥當勞在全球擁有超過4萬家分店，是全球知名的美國品牌，不過絕大多數的分店都是透過加盟體系，由本地人經營的加盟店。
麥當勞店門口金黃色的M型標誌極具辨識度。多年來在中東被視為美國的象徵。不僅因樹大招風，也因為是公共消費場所，民眾可自由進出，很容易成為有意破壞行為的目標。
在2011年「阿拉伯之春」抗議遊行期間，抗議據點以埃及開羅市中心的解放廣場為主，位在解放廣場斜對面的麥當勞遭入侵，被抗議者占領後成為急救站。
路透社和「華盛頓郵報」（The Washington Post）都報導，美國麥當勞公司拒絕對加盟店的政治和慈善活動發表任何意見。（編輯：郭中翰）1121022
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