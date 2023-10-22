惡狼慣竊入室性侵8女躲22年！二審高院重判25年、命接受強制治療
男子涂明朗於2000年到2005年間，連續犯下8起侵入住宅性侵案，但因當時技術所限，即便現場留下DNA，警方卻始終無法鎖定嫌犯，直到2014年間，警方偵辦一件住宅竊盜案，赫然發現其DNA與先前的8起案件相符，並取得指紋納入資料庫。2018年間，警方比對舊案指紋，發現與慣竊涂明朗相符，隨即展開調查，2022年5月間，涂明朗在北市大安區犯下520萬現金密室竊盜案被捕，案經高院二審，重判涂25年有期徒刑，並命其接受強制治療。
記者林盈君／綜合報導
據了解，涂明朗是竊盜慣犯，犯案地點遍布北市中山、大安與萬華等區，犯案模式為攀爬窗戶或水管，侵入公寓的低樓層住戶搜刮財物，期間若有女性獨自在家，便會持刀逼迫性侵得逞，於2000年到2005年間，共犯下8起侵入住宅性侵案，受害人包括未成年少女及女童，犯行非常惡劣。
2022年5月，涂明朗因犯下現金密室竊盜案，遭警方大力圍捕落網，比對跡證及DNA，順利破獲延宕22年的性侵案件。台北地院一審，依法重判涂明朗26年8月有期徒刑；上訴二審高院，8罪合併應執行25年，可上訴。高院同時認為，涂明朗屬高再犯風險族群，諭知刑前令入相當處所施以強制治療。
※【NOWnews 今日新聞
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