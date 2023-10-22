天氣預報／北台灣放晴稍回暖！下波變天「全台有雨」時段出爐
中央氣象署表示，今明兩天（10月22日至10月23日）東北季風減弱，北部、東北部氣溫稍回升，局部北台灣地區仍有些雨勢，下週二至下週四（10月24日至10月26日）環境轉為偏東風，各地回到多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部有零星雨勢，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則提醒，週六晚間至下週日（10月28日至10月29日）水氣增多，預估全台都會下雨。
記者張志浩/綜合報導
氣象署提及，今天東北季風減弱，僅剩迎風面基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北山區則有零星降雨，東半部沿海可能有較大雨勢發生機會，其它地區多雲到晴，午後南部山區有局部短暫雨。氣溫上，各地早晚體感仍較涼，低溫約攝氏20到23度，北部、東半部高溫攝氏約26到28度，中南部則在攝氏30至31度。
賈新興表示，週二至週三（10月24日至10月25日）各地天氣穩定晴朗，只有基隆北海岸及東半部地區有零星雨勢，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。週四（10月26日）午後宜花山區及南投以南山區有局部短暫雨，週五（10月27日）新竹以北及宜蘭有局部雨，午後宜花有局部短暫陣雨。
賈新興強調，週六深夜起至下週日（10月29日）水氣明顯增多，西半部將轉為全天有短暫雨的天候， 午後宜花也有局部雨勢，整體而言，下週日的台灣天氣是最差的時間點，幾乎「全台都會下雨」。下週一（10月30日）則是苗栗以北有局部雨，午後宜花東有局部短暫雨。