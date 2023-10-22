日本藥企主管涉間諜罪被抓　矢板明夫：中國已成「充滿風險」之處

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矢板明夫認為，經過半年才被轉為刑事案件，按照他過去採訪類似事件的經驗，對方應該已經承認了中國政府扣在其頭上的罪名，可以想像這半年，該名主管「一定受到了很多的折磨」，因為按照中國法律，被正式批捕前的拘留，叫做「監視居住」，一般是被關在招待所的地下室套房裡，沒有窗戶、門被拆掉、客廳裡24小時都有警察監視、不可以關燈，最痛苦的是見不到陽光，是對人權非常嚴重的侵犯。
矢板明夫質疑，被這樣對待幾個月，人的精神狀態就會出問題，對於這位主管到底犯了什麼罪，中方至今沒有任何說明。以前不久剛被釋放的澳籍華裔記者成蕾為例，就被以「洩漏國家機密罪」關押了3年，當時正好趕上澳洲政府因新冠疫情批評中國，所以成蕾被捕也被認為是對澳洲的政治報復。
最後，矢板明夫感嘆，中國這幾年抓了很多境外人士，包括八旗文化出版社的總編輯富察，也是今年3月在上海被帶走，他本身因為常在媒體上批評中共，一開始很常被問：「你還能去中國嗎」，現在這個問題已經演變成：「我能去中國嗎」，直言中國已經變成了一個「充滿風險的地方」。
中國與西方緊張局勢升溫，北京似乎加強對西方企業的審查，今年3月美國盡職調查公司美思明智（Mintz Group）北京辦事處才遭中國公安突襲搜查，數名員工遭拘捕；5月中國國安官員又突然搜索諮詢公司凱盛融英（Capvision）於上海、北京、蘇州與深圳辦事處。最新消息傳出，全球最大廣告公司之一的英國廣告集團WPP（WPP Plc），也有高階主管及2名前員工在中國遭拘捕。