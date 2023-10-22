MLB／太空人投手故意觸身球遭禁賽2場 教頭Baker還原不離場原因
美國職棒大聯盟（MLB）美聯冠軍賽第5戰，休士頓太空人與德州遊騎兵爆發板凳清空衝突，太空人投手Bryan Abreu、遊騎兵Adolis García和太空人教頭Dusty Baker都遭驅逐出場，大聯盟今（22）日公布懲處，Abreu因報復性觸身球被禁賽2場，連同García和Baker等5人將遭罰款。
記者路皓惟/綜合報導
根據大聯盟的聲明，6名裁判一致認為太空人Abreu是故意觸身球，禁賽須在48小時內提出上訴，如果他沒有提出上訴，他將於23日美聯冠軍賽第6戰開始禁賽，但假如他提出上訴，將照樣能夠參加美聯冠軍賽第6戰和第7戰。
另外，Abreu、García、Baker、Matt Bush和Lance McCullers Jr.，5人確定遭到罰款。
昨日太空人主帥Baker被驅逐出場後，仍待在場上與裁判激動理論，談到這個動作，他首先向外界道歉，「這是不應該發生的事情，我自己沒準備好接受，裁判告訴我必須離開，否則比賽無法繼續。」
Baker表示，「對手（遊騎兵）是一支強隊，明天他們將會更強，對自家球隊沒有什麼特別的話想說，只需要用行動證明。」他的目標是連續3年帶隊闖進世界大賽。
而身處劣勢的遊騎兵隊總教練Bruce Bochy對於翻盤充滿信心，他說：「（第五戰）是一場艱難的失利，但我們已經多次克服困境，球員都非常專注拿下勝利。」