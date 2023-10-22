這些因素支撐！美元指數重回「升」勢軌道 想投資專家最新教戰
美國10年期公債殖利率衝向5%，加上以巴衝突影響，市場預期美國聯準會（Fed）將維持高利率更長一段時間，美元指數獲得支撐，外匯專家受訪時表示，美元指數漲多回檔整理走勢結束，美元指數重回「升」勢軌道，美元指數不排除近期就會升破107，但國人想再買美元也不要急，主要是新台幣兌美元已貶至32.3元相對不便宜的價位，不建議短線追高，可等回檔時再承接，月底或月初出口商有實質拋匯需時，價格可能會比較好一點。
記者顏真真／台北報導
日前美國聯準會主席鮑爾發表談話，美元指數一度失守106，但隨後又反彈回到106之上，台新銀行首席外匯策略師接受《NOWnews今日新聞》採訪時分析，主要還是受到美債殖利率走高影響。雖然市場觀察美國聯準會主席的言論，預期11月美國不會再升息，但美債殖利率大幅走高，同樣具貨幣緊縮的效果，跟升息效果差不多，美國通膨要快速揚升就不容易，也使得美元一度回落，但以巴衝突持續，尤其市場擔憂演變成中東戰爭，更傳出來自伊朗撐腰的葉門叛軍也趁亂射彈，美國發布全球旅遊警戒，地緣政治不平靜，跟美國911當時情況有點類似。
在這情況下，避險資金湧向黃金及美元，國際金價逼近2000美元，一度來到1997.09美元，也支撐美元指數在106之上，陳有忠認為，現在市場蔓延著地緣政治緊張氣氛 ，因此，接下來就要看中東情勢的發展，尤其加蕯醫院被炸後，是否掀起全球反以色列浪潮。
也因為如此，原先預期美元指數仍在漲多回檔整理格局，但陳有忠指出，現在看來美元指數漲多回檔整理格局恐結束，美元指數重新回到「升」勢軌道，不排除短期很快就會看到107，尤其目前美國經濟數據顯示，美國經濟表現仍強勢，美國也不用擔心經濟衰退威脅，升息對美國經濟看來似乎不痛不癢，只是這樣的發展也超乎市場預期。
由於未來局勢仍不穩，陳有忠認為，股債都不會容易有好的表現，尤其在美債殖利率大幅走高之下，一旦美國10年期公債殖利率突破5%，目前市場估可能會站上5.2%，屆時過去低利率、低物價的美好光景將不復見，因此，建議現在投資策略保守因應，在股債都會跌的情況下，建議可布局美元及黃金。
只是，對於國人來說，在美元獲支撐之下，新台幣兌美元也貶到32.3元，此時用新台幣買美元也不便宜，他不建議追高，可趁回檔時再承接，不用急著進場，尤其可以擇「時」承接，在月底及月初出口商有實質拋匯需求時，新台幣匯價相對會好一點。