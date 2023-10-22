瑞典環保少女發文聲援加薩！以色列回嗆：哈馬斯的火箭筒並不環保

與郭台銘參選有關？中國官媒：富士康多地企業遭調查

▲有中國官媒引述獨家消息，聲稱中國稅務及自然資源部門，近期「依法」對富士康集團在當地多家重點企業，進行稽查與調查。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲有中國官媒引述獨家消息，聲稱中國稅務及自然資源部門，近期「依法」對富士康集團在當地多家重點企業，進行稽查與調查。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國官媒《環球時報》22日獨家報導，消息人士透露，稅務部門近期「依法」對富士康集團，在廣東、江蘇等地的「重點企業」進行稅務稽查，而自然資源部門則對富士康在河南、湖北等地重點企業的用地情況，進行現場調查。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲（圖／翻攝自環時微博）
▲中國官媒聲稱富士康在當地多處企業正在接受調查。（圖／翻攝自環時微博）
報導指出，廈門大學台灣研究院副院長張文生受訪時表示，有關部門對任何涉嫌存在違法行為的企業，進行稅務稽查、用地情況調查，屬於正常的依法行政，合情合理合法，呼籲富士康旗下企業，有積極配合稽查、調查的義務，若確實有違法違規行為，則應認錯認罰、加緊整改。

張文生並聲稱，祖國歷來歡迎、支持台商到中國大陸投資，依法保護台商台企合法正當權益，近年來有關部門更是推出一系列給予台胞台企同等待遇的政策措施，讓其更好分享新時代大陸發展機遇，也讓在大陸投資建廠的台企普遍受益。

張文生強調，作為指標性台資企業，富士康獲利良多，在大陸做大做強，旗下「工業富聯」還在A股主機板上市，並反哺母公司鴻海集團，包括富士康在內，台資企業在大陸分享發展紅利、獲得長足發展的同時，也應承擔相應的社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用。

香港《星島日報》報導，郭台銘早前宣布獨立參加台灣大選，但被視為當選機會不高，反而會保送賴清德上台，並引述北京消息人士看法，聲稱若造成保送「台獨」分子上台的後果，北京不會無動於衷，中國民眾也不能接受。

日本藥企主管涉間諜罪被抓　矢板明夫：中國已成「充滿風險」之處

為保國家安全！中國限制電池原料「石墨」出口　全球貿易緊張加劇

生活貴、誘惑多！研究指中國半數受訪青年　存款「沒10萬人民幣」

比誰蓋得多！王毅捧「一帶一路」喊話美比拚　中國網友怒：誰買單

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞