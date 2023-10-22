與郭台銘參選有關？中國官媒：富士康多地企業遭調查

中國官媒《環球時報》22日獨家報導，消息人士透露，稅務部門近期「依法」對富士康集團，在廣東、江蘇等地的「重點企業」進行稅務稽查，而自然資源部門則對富士康在河南、湖北等地重點企業的用地情況，進行現場調查。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
報導指出，廈門大學台灣研究院副院長張文生受訪時表示，有關部門對任何涉嫌存在違法行為的企業，進行稅務稽查、用地情況調查，屬於正常的依法行政，合情合理合法，呼籲富士康旗下企業，有積極配合稽查、調查的義務，若確實有違法違規行為，則應認錯認罰、加緊整改。
張文生並聲稱，祖國歷來歡迎、支持台商到中國大陸投資，依法保護台商台企合法正當權益，近年來有關部門更是推出一系列給予台胞台企同等待遇的政策措施，讓其更好分享新時代大陸發展機遇，也讓在大陸投資建廠的台企普遍受益。
張文生強調，作為指標性台資企業，富士康獲利良多，在大陸做大做強，旗下「工業富聯」還在A股主機板上市，並反哺母公司鴻海集團，包括富士康在內，台資企業在大陸分享發展紅利、獲得長足發展的同時，也應承擔相應的社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用。
香港《星島日報》報導，郭台銘早前宣布獨立參加台灣大選，但被視為當選機會不高，反而會保送賴清德上台，並引述北京消息人士看法，聲稱若造成保送「台獨」分子上台的後果，北京不會無動於衷，中國民眾也不能接受。