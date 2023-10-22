金鐘58／吳慷仁《模仿犯》錯失視帝 吐露心聲：成績有目共睹
第58屆金鐘獎頒獎典禮，於昨（21）日完美落幕，幾家歡樂幾家愁，戲劇《模仿犯》呼聲高，抱得人氣獎、攝影獎等4座獎座，不過個人獎全數槓龜，連吳慷仁與姚淳耀「網內互打」都雙雙落空，吳慷仁今日凌晨在臉書抒發感言，「模仿犯的成績有目共睹，這樣的片型，是值得鼓勵的。」
記者薛羽彤／綜合報導
吳慷仁以《模仿犯》角逐金鐘視帝，最後由《台灣犯罪故事-出軌》薛仕凌拿下，雖然沒得獎，吳慷仁依舊發感謝文，謝謝劇組團隊的努力，「一路下來模仿犯的成績有目共睹，心存感謝太久了～不容易啦～與時俱進是劇組拍這部片的勇氣，這樣的片型，是值得鼓勵的。」《模仿犯》拿下攝影獎、戲劇創新獎、人氣戲劇獎、美術設計獎，也算是收穫滿滿。
《模仿犯》登上Netflix解鎖與其他國家的合作契機，吳慷仁說：「我已身為其中一員為榮」。而他今年有演出作品《有生之年》，並喊話大家「金鐘明年見喔。」網友們紛紛留言替他打氣，「欣賞你的演技，而且也很有內涵，很有料的影帝」、「太棒了，每一部都很專業，你都是我們心中的影帝」、「期待接下來的作品，看著你詮釋的角色，總是讓人過癮與從中得到點甚麼」、「你已是最佳男主角。」