簡舒培批藍白合政治分贓　柯文哲貪婪本性顯露言論打臉自己

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簡舒培指出，柯文哲曾說「我生平最討厭三樣東西：蚊子、蟑螂、國民黨」，後來當了台北市長，面對上任後的第一次助選，站台時的原則之一甚至還是「裂解泛藍」，甚至曾經自豪說「我的缺點是太有理想了，很多可以妥協的場合就很不願意妥協」。
結果一場名叫藍白合的狗血長壽劇，各種陰謀算計、政治分贓，把過去的柯文哲打得鼻青臉腫！
為了博取聲量，到處造謠說賴清德為深澳電廠登門拜訪、說賴清德板凳坐三分之一，謊言被揭穿後居然是一句「開玩笑的」就想了事。
簡舒培說，為了政治私利，從生平最討厭國民黨，到跟國民黨堆疊善意，現在又退到「跟國民黨合作，國民黨當然是主力。」為了當皇帝的理想，不惜背棄支持者，一邊跟國民黨你進我退談藍白合，一邊跟郭台銘眉來眼去，把自家政黨的支持者當傻子耍。
簡舒培表示，為了向國民黨示好，可以妥協的全都妥協了，國民黨總統參選人侯友宜還懂搓圓仔湯，柯文哲是直接粗暴剝奪自家黨員參選的權利。甚至連派妹妹出來選故鄉新竹的立委，都還要投機取巧不讓妹妹掛黨籍，就怕貪污爭議纏身的高虹安拖累，全然忘了自己當初是怎麼吹捧「理工女所作所為一定合法」。
簡舒培最後諷刺學柯文哲的口氣酸，「唉，我想是這樣啦，從理性、科學、務實的角度來分析齁，所謂的理念、核心價值，還是什麼財政紀律、聯合政府的口號，都只是柯文哲追逐個人權力的墊腳石，隨時可割可棄。」