MLB／狂！Harper盜本壘寫隊史第一人紀錄 費城人大膽戰術成功了
美國職棒大聯盟（MLB）國聯冠軍系列賽第5戰，賽前費城費城人與亞利桑納響尾蛇各取2勝戰成平手，為了搶下聽牌優勢，費城人在首局上就打出攻勢，且還發動雙盜壘戰術，Bryce Harper盜本壘成功，也寫下費城人隊史紀錄。
記者路皓惟/綜合報導
首局上費城人就突破響尾蛇王牌先發Zac Gallen，Kyle Schwarber和Harper接連安打攻佔得點圈，Bryson Stott適時安打出現，為費城人首開紀錄。
接著在一、三壘有人情況下，費城人發動雙盜壘戰術，響尾蛇捕手Gabriel Moreno第一時間快傳二壘，但二壘手Ketel Marte發現Harper嘗試盜本壘，立即將球回傳給捕手，Harper與捕手Moreno發生衝撞，Moreno手中的球噴到本壘後側，Harper順利跑回球隊第2分。
根據大聯盟記者Sarah Langs指出，Harper成為費城人隊史第一位在季後賽成功盜本壘的球員，這也是大聯盟季後賽第22次盜本壘成功，前一次完成盜本壘的是2021年美聯分區系列賽光芒隊的Randy Arozarena，當時的苦主是紅襪。