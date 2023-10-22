賴清德轟登門帶訪說自導自演 柯文哲反嗆：我去把行程調出來對質
針對民眾黨主席柯文哲指副總統賴清德曾多次登門拜訪及拉進小房間談深澳電廠等事，賴清德21日受訪時打臉說，自己未曾登門拜訪、跟柯文哲交情沒那麼好；更要柯說明時間地點否則應該道歉。對此，柯文哲今（22）日表示，要回去把行程調出來跟賴對質，柯文哲也強調，賴清德要把深澳電廠的事情說清楚。
記者邱新博／台北報導
針對柯文哲指賴多次拜訪、拉到小房間談深澳電廠等事的說法，賴清德21日反擊，「我多次強調，我未曾登門拜訪、也未曾把柯市長到小房間談事情，我們交情沒那麼好」；賴也怒轟，柯自己自編自導自演，演成自己是一個正義人士，「好像我是沒有誠信一樣」；此外，賴清德也呼籲柯說明時間地點，「如果他沒有辦法清楚說明，他就應該要表達歉意，或著是應該要有誠意去澄清說明，為什麼要這樣講」。
柯文哲今天上午出席苗栗競選總部成立茶會接受媒體聯訪，被問及賴清德說法時，柯文哲先是說「來來來來來…要這樣子搞是不是？2018年3月他見過我幾次」。
對於賴說沒法講清楚要表達歉意，柯文哲說，「要這樣逼我喔？好我回去把行程拿出來跟他對質，行程都有紀錄」。柯再說，不管怎麼樣賴清德要先回答，018年深澳電廠說要蓋又說不蓋，是為了蘇貞昌去改變的，「你是為了一個人改變國家政策，要先回答，不要糾結在小事情，當然要來拜託我，印象中就有兩次」。
至於對賴清德近日頻頻受訪，柯文哲說，他一定是因為民調接近才一直出面。