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LINE宣布「1功能」11月消失！用戶快更新　新增3大功能超推

▲LINE已經是台灣人日常使用的通訊軟體之一，常常有不少人都會用此聯繫親友、工作。（圖/記者張嘉哲攝）
▲LINE已經是台灣人日常使用的通訊軟體之一，常常有不少人都會用此聯繫親友、工作。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

LINE是台灣民眾每天都會使用的APP，用來跟親朋好友聯繫或者應用在工作上都非常的方便，也因此LINE的功能也會推陳出新、汰除一些少人使用、不好用的功能。近日，LINE官方就宣布要將「個人檔案的裝飾」功能進行改變，未來將不再有「塗鴉功能」，而且特效功能也要13.18.0以上版本才能使用，時間點是11月開始，請用戶要特別注意。《NOWnews》也特別整理LINE功能3大最近更新功能，提供給民眾參考。

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一、「個人檔案裝飾功能變更」

LINE官方表示，應用程式中的個人檔案頁面將不再提供「塗鴉」功能，而特效功能將僅可於LINE 13.18.0以上版本使用，「含特效的個人檔案主題、及封存的限時動態」，若希望繼續使用特效功能，請將LINE更新至最新版本，政策上路時間點是從2023年11月開始。

▲LINE的塗鴉功能在11月開始就要走入歷史；而LINE也新增「鉛筆草稿」模式，對話框有未輸入完畢的文字，名字旁邊就會出現「鉛筆」圖示。（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲LINE的塗鴉功能在11月開始就要走入歷史；而LINE也新增「鉛筆草稿」模式，對話框有未輸入完畢的文字，名字旁邊就會出現「鉛筆」圖示。（圖/記者張嘉哲翻攝）
二、新增「鉛筆草稿」提醒圖案

日前LINE悄悄推出的13.17.0版本當中，新增了一項「鉛筆草稿」提醒功能，也就是當寫訊息到一半跳出畫面時，在聊天可以看到名字旁邊會有一支鉛筆的圖案，那表示該對話框你有未完成的文字喔！

三、刪光的陳年老照一鍵找回

LINE日前在聊天室的頁面增加了一個小圖示，點選打開之後，就可以看到所有過往聊天室的照片，介面分為「相簿瀏覽」以及「照片式瀏覽」兩種。然而最厲害的是，如果是曾經刪掉或者隱藏的聊天室相簿跟照片都會再次出現，雖然是可以找回數年前回憶，但有私密照片的人可要記得小心。

▲LINE新功能超狂，可以一鍵看到以前聊天室的所有照片，最多可以回溯到數十年前沒問題。（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲LINE新功能超狂，可以一鍵看到以前聊天室的所有照片，最多可以回溯到數十年前沒問題。（圖/記者張嘉哲翻攝）

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