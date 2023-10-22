LINE宣布「1功能」11月消失！用戶快更新 新增3大功能超推
LINE是台灣民眾每天都會使用的APP，用來跟親朋好友聯繫或者應用在工作上都非常的方便，也因此LINE的功能也會推陳出新、汰除一些少人使用、不好用的功能。近日，LINE官方就宣布要將「個人檔案的裝飾」功能進行改變，未來將不再有「塗鴉功能」，而且特效功能也要13.18.0以上版本才能使用，時間點是11月開始，請用戶要特別注意。《NOWnews》也特別整理LINE功能3大最近更新功能，提供給民眾參考。
記者張嘉哲/綜合報導
一、「個人檔案裝飾功能變更」
LINE官方表示，應用程式中的個人檔案頁面將不再提供「塗鴉」功能，而特效功能將僅可於LINE 13.18.0以上版本使用，「含特效的個人檔案主題、及封存的限時動態」，若希望繼續使用特效功能，請將LINE更新至最新版本，政策上路時間點是從2023年11月開始。
二、新增「鉛筆草稿」提醒圖案
日前LINE悄悄推出的13.17.0版本當中，新增了一項「鉛筆草稿」提醒功能，也就是當寫訊息到一半跳出畫面時，在聊天可以看到名字旁邊會有一支鉛筆的圖案，那表示該對話框你有未完成的文字喔！
三、刪光的陳年老照一鍵找回
LINE日前在聊天室的頁面增加了一個小圖示，點選打開之後，就可以看到所有過往聊天室的照片，介面分為「相簿瀏覽」以及「照片式瀏覽」兩種。然而最厲害的是，如果是曾經刪掉或者隱藏的聊天室相簿跟照片都會再次出現，雖然是可以找回數年前回憶，但有私密照片的人可要記得小心。