MLB／Harper盜本壘又開轟 費城人6:1退響尾蛇國聯冠軍賽搶先聽牌
MLB大聯盟國聯冠軍賽，費城費城人與亞利桑納響尾蛇各拿2勝戰成平手，今（22）日進行攸關聽牌的第5戰，費城人先發Zack Wheeler繳出7局失1分好投，送出8次三振，加上Bryce Harper盜本壘又開轟，以及Kyle Schwarber擊出陽春砲助威，終場費城人以6：1擊敗響尾蛇，在國聯冠軍賽率先取得聽牌優勢。
記者路皓惟/綜合報導
首局上費城人就突破響尾蛇王牌先發Zac Gallen，Schwarber和Harper接連安打攻佔得點圈，Bryson Stott適時安打帶有1分打點，接著在一、三壘有人情況下，費城人雙盜壘戰術成功，Harper成功盜本壘得分，替費城人取得2：0領先。
6局上費城人攻勢再起，Schwarber鎖定先發Zac Gallen失投的變化球，一棒扛出右外野大牆，這發陽春砲幫助費城人追加分數，隨後Harper也補上一支陽春砲，Gallen連挨兩轟，費城人擴大至4：0領先。
費城人先發投手Zack Wheeler在度過1局下的得點圈危機後，後面可說是越投越好，讓響尾蛇難以再次攻佔得點圈，直到7局下面對Alek Thomas一顆偏高失投球被逮中，挨了一發陽春砲，也讓響尾蛇突破鴨蛋。
只是響尾蛇好不容易攻下分數，但自家牛棚卻擋不住費城人打線，8局上J.T. Realmuto轟出兩分砲，不僅追加保險分，也奠定比賽勝基，最終響尾蛇反攻無力，費城人以6：1勝出，搶先在國聯冠軍賽聽牌，只要再拿一勝就將連續2年闖入世界大賽。