AIT主席不挺台獨！侯友宜嗆：賴清德喊務實台獨工作者是要引戰？
美國在台協會（AIT）理事主席羅森伯格日前與媒體圓桌座談時，重申美方反對任何一方片面改變現狀，「也不支持台灣獨立」，不過，民進黨總統參選人賴清德對此表示，國際社會認為台海和平穩定是世界安全繁榮的必要元素，七大工業國的結論也提到，不用武力改變台海現狀，遭外界質疑迴避話題。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（22）日開嗆，賴清德曾聲稱自己是務實的台獨工作者，「你這不是要引戰？」，侯重申，要備戰不是引戰。
記者林怡昕／台北報導
侯友宜今天出席「力挺侯友宜專刊」記者會，現場多位藍營大咖現身，會前接受媒體聯訪時，被問及羅森伯格表示不支持台獨，不過賴清德現在一直似乎在迴避這個問題？
侯友宜回應，這一次的選舉，看到哈馬斯跟以色列說戰就戰，烏克蘭跟俄羅斯戰到現在還沒停，多少人失去了生命， 顛沛流離，台灣這一次的選舉很重要， 「兩岸的政策要講清楚，我反對臺獨」，賴清德、柯文哲都應該說清楚，尤其賴清德公然說支持台獨，務實的台獨工作者，質疑「你這不是要引戰？」 不但我們要對戰，最重要不能引戰，別再騙了，騙了選票，也騙了人民的生命。
侯友宜說，這場選舉， 戰爭跟和平是一個很重要的選擇，不要把人民的生命給玩弄了，賴清德說得清楚，要出來選舉的人，說得清楚兩黨要怎麼對話，在平等的局面下如何降低風險讓人民能夠平安，這才是最重要。
針對媒體報導說，競選總部的地點，要等藍白合結果出後才會決定那目前進度在哪？侯友宜則簡短回覆，競選總部的成立，都會按照期程規劃來走。