稱「掃地黑人最慢來」挨批歧視 柯文哲緩頻再批：我看又是三立
民眾黨主席柯文哲昨出席活動時，被民眾問及若藍白合要與侯友宜組閣，有辦法每天7點半上班嗎？柯對此回應，所以民眾才應該選自己當總統，並透露當年在美國讀書時，最晚到校的是黑人清潔工，也挨批歧視。對此，柯文哲今天被問及此事時解釋是當時的辦公室現象，至於挨批歧視，柯文哲回：「我看又是三立」。
記者邱新博／台北報導
柯文哲昨出席《民眾之聲-中和開講》活動上，有民眾指出，柯文哲說過若組成聯合政府，主力會是國民黨，但如果侯友宜組閣，有辦法像柯一樣7點半上班嗎？有辦法像柯一樣公開透明嗎？若柯當總統是否要求未來的行政院長跟其他一級部會首長都要一起7點半準時開工？
柯文哲回應，當台北市長時，7點半上班是對自己的要求，未要求所有公務員都得如此，但市長、副市長、秘書長等才是7點半。隨後他又提到，在美國讀書時，教授6點半就會到，「反而是掃地的黑人最慢來」，他認為政治上常有人說以身作則，所以越高位的人應該越勤奮、越節儉、越認真，但一般官員和老百姓照正常的生活、工作模式即可，隨後此番言論就遭到外界批評歧視。
柯文哲今（22）日出席苗栗競總成立，談到此事時說，「沒有啦，這是當時的辦公室現象，他們（黑人）也不用那麼早來，只要掃地時間到就可以；反而是做研究的責任制上班更久，有固定上班時間的就比較晚來」。
至於怎麼看被批評是歧視？柯文哲回應「我看又是三立」。