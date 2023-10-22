美國猶太會堂領袖身中多刀喪生　警調查歹徒動機

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底特律警方在聲明中表示，緊急救護人員發現沃爾「身上有多處刀傷」，且已無生命跡象。警方循著血跡在不遠處找到沃爾的住家，「據信那是犯案的地點」。
「目前，殺人的動機有待釐清。」
警方呼籲「大家保持耐心」靜待調查結果，「重要的是，切勿在現有實情獲查閱之前妄下結論」。
這起殺人案發生之際，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）這個月爆發的衝突，升高了美國各地猶太和穆斯林族群的緊張局勢。
艾薩克艾格市中心猶太會堂在社群網站臉書（Facebook）專頁上說：「沃爾猝死讓我們深感震驚和悲傷。目前，我們沒有更多的相關資訊。」
「底特律自由報」（Detroit Free Press）指出，沃爾積生前極參與民主黨黨內事務，曾為聯邦眾議員絲拉金（Elissa Slotkin）工作，也曾投入密西根州檢察長奈塞爾（Dana Nessel）的競選活動。
奈塞爾在舊稱推特（Twitter）的社群平台X上發文說：「沃爾被殘忍殺害一事讓我震驚、哀傷又恐懼。她是我所認識的人當中最善良的一位。」
絲拉金則稱沃爾生前致力建立「跨信仰的理解，為眼前的黑暗帶來光明」。
底特律自由報表示，沃爾生前積極參與一個草根組織，致力為年輕穆斯林和猶太人搭起聯繫的橋梁。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1121022
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