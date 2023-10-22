金鐘58／新科視后許瑋甯公開手機相簿 學生照「宛如真人洋娃娃」
金鐘獎戲劇類頒獎典禮昨（21）日開獎，許瑋甯繼2015年以《16個夏天》拿下戲劇節目女配角獎，相隔8年再憑《她和她的她》奪下迷你劇集女主角獎，哽咽感謝過世外公和邱澤，「謝謝老公一直在我旁邊，陪伴是最重要的」，她鍍金前在IG分享學生時期的畢業照，猶如真人版洋娃娃。
記者楊穎軒／綜合報導
許瑋甯在限時動態跟風「敢不敢分享你手機裡最早的三張照片」活動，大方公開疑似國中參加畢業典禮的相片，可見才14、15歲的她綁著公主頭髮型，身穿學生制服，別著「畢業生」胸花與女同學合影，一張混血臉孔稚氣未脫，已經看得出女神潛質和明星味。
其實許瑋甯台義混血樣貌曾讓她承受同儕異樣眼光，本人過去受訪透露，國小一年級到六年級都被同學排擠，狀況持續到國中，正值叛逆期的她，認為不能再懦弱，也給可能正在被霸凌的受害者誠懇建議，「適時的反擊，要懂得保護自己」。
※【NOWnews 今日新聞
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