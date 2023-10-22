影／百萬網紅嘆罵民進黨很可怕「會被抄家」　賴清德回應了！

柯文哲自豪最早起！還稱「黑人最慢來」　侯友宜：勿發表歧視言論

▲國民黨總統參選人侯友宜說，絕對不可以發表歧視的言論。（圖／記者朱永強攝，2023.10.22）
▲國民黨總統參選人侯友宜說，絕對不可以發表歧視的言論。（圖／記者朱永強攝，2023.10.22）

記者林怡昕／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨出席活動時，聲稱他當台北市長時，7點半上班是對自己的要求，所以民眾才應該選自己當總統，並透露當年在美國讀書時，最晚到校的是黑人清潔工，挨批歧視。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（22）日回應，自己都5.6點就到新北市上班，更向柯文哲喊話「我們絕對不可以發表歧視的言論。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲日前出席活動時，被民眾問及，如果侯友宜組閣，有辦法像柯一樣7點半上班嗎？柯文哲回應，他當台北市長時，7點半上班是對自己的要求，未要求所有公務員都得如此，且當年他在美國讀書時，教授6點半就會到，「反而是掃地的黑人最慢來」，他認為政治上常有人說以身作則，所以越高位的人應該越勤奮、越節儉、越認真，挨批歧視黑人。

侯友宜今天出席「力挺侯友宜專刊」記者會，現場多位藍營大咖現身，會前接受媒體聯訪時，被問及柯文哲歧視黑人一說，對此，侯友宜先是回嗆，「柯文哲市長， 不好意思喔，我比你早上上班啦」， 自己都5.6點就到新北市上班，到晚上11點才回家。

侯友宜也說，尤其在當警察的歲月的過程，當中幾乎常常不回家，他就是努力為公付出，用他的生命，守護台灣這一塊土地，因此很清楚自己的工作態度。

侯友宜也提及，柯文哲的言論，「我覺得，我們不應該用歧視的言論，來看待我們種族」， 要很重視的去看待性別平等、種族問題，絕對不可以發表歧視的言論。

AIT主席不挺台獨！侯友宜嗆：賴清德喊務實台獨工作者是要引戰？

傳陳智菡慘遭金溥聰掛電話　侯辦還原事實：有心人士刻意帶風向

證實會面柯文哲！郭台銘曝共識　「理念先交流、再到行動面合作」

出席侯友宜桃園造勢大會　韓國瑜：明年大選是和平與戰爭的選擇

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞