柯文哲自豪最早起！還稱「黑人最慢來」 侯友宜：勿發表歧視言論
民眾黨總統參選人柯文哲昨出席活動時，聲稱他當台北市長時，7點半上班是對自己的要求，所以民眾才應該選自己當總統，並透露當年在美國讀書時，最晚到校的是黑人清潔工，挨批歧視。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（22）日回應，自己都5.6點就到新北市上班，更向柯文哲喊話「我們絕對不可以發表歧視的言論。」
記者林怡昕／台北報導
柯文哲日前出席活動時，被民眾問及，如果侯友宜組閣，有辦法像柯一樣7點半上班嗎？柯文哲回應，他當台北市長時，7點半上班是對自己的要求，未要求所有公務員都得如此，且當年他在美國讀書時，教授6點半就會到，「反而是掃地的黑人最慢來」，他認為政治上常有人說以身作則，所以越高位的人應該越勤奮、越節儉、越認真，挨批歧視黑人。
侯友宜今天出席「力挺侯友宜專刊」記者會，現場多位藍營大咖現身，會前接受媒體聯訪時，被問及柯文哲歧視黑人一說，對此，侯友宜先是回嗆，「柯文哲市長， 不好意思喔，我比你早上上班啦」， 自己都5.6點就到新北市上班，到晚上11點才回家。
侯友宜也說，尤其在當警察的歲月的過程，當中幾乎常常不回家，他就是努力為公付出，用他的生命，守護台灣這一塊土地，因此很清楚自己的工作態度。
侯友宜也提及，柯文哲的言論，「我覺得，我們不應該用歧視的言論，來看待我們種族」， 要很重視的去看待性別平等、種族問題，絕對不可以發表歧視的言論。