外媒喊「台灣健保正在崩潰」！北榮受訪錯愕 急發2點聲明抗議
美國網媒vice近期推出以「台灣世界級的健保正在崩潰」為題的報導，內容長達14分鐘，影片中點出了台灣許多問題，包括少子化、老年化，醫療面臨薪資不足等等，引發不少的討論。然而，片中採訪醫師大多都是來自台北榮總，但該影片曝光後，卻讓台北榮總感到相當傻眼，緊急發出2點聲明澄清抗議，表示「影片內容與原訪談主軸差異甚大」。
記者張嘉哲/綜合報導
該篇報導以「台灣世界級的健保正在崩潰」為標題，介紹台灣擁有全球最佳的「醫療體系」，其採取單一保險人、政府的管理模式進行的全民健保，民眾根據其收入支付保費，看診時自付費用約2.50美元（約新台幣80元），不過因為台灣還有包括少子化、高齡化影響，讓台灣健保承受更多的壓力，種種因素相加，讓台灣的健保正在崩壞中。
而由於影片當中，分享經驗者多為台北榮總醫師，還有由北榮經營的台北市立關渡醫院院長陳亮恭，因此台北榮總為此報導發出2點聲明：
第一：vice公司在台灣的林姓導演聯繫表示，基於人口高齡化對於醫療體系發展之挑戰，台灣健保的模式可提供國際間參考，基於正面與公益服務，陳亮恭應允接受採訪。
第二：在112年9月7日訪談中，陳亮恭依照國際間人口高齡化趨勢所衍生之挑戰及台灣因應的相關政策方針進行說明，其中談及國內近十年來健保與醫政規劃發展之作為，但未被適當呈現。最終影片卻以「台灣健保正在崩潰」為題播出，與訪談內容主軸和內容差異甚大，令人錯愕，深感遺憾。
台北榮總表示，雖然已經聯繫林姓導演，表達強烈抗議，但是導演演表示專題拍攝是外包給台灣團隊，後製剪輯都在新加坡的Vice Asia進行，出資方為Taiwan Plus，為公視的英語頻道，該影片透過英語旁白與聳動標題來吸流量，未能正確呈現受訪者之原意，實為遺憾。