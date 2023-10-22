侯友宜曝從警時半夜看片！老婆以為在「看謎片」 真相讓她嚇壞了
國民黨總統參選人侯友宜今（22）日上午出席「力挺侯友宜專刊」記者會，他在致詞時，再度回憶自己當警察時的過往，感嘆因為工作過於繁忙，孩子都自己走路上學，但聯絡簿永遠沒有他的名字，更透露，有一天他很晚才到家，他放卡帶看，太太以為他半夜卡帶，「是不是在看黃色影片」，沒想到太太偷偷看了卡帶內容，「結果全部都是命案死者非常殘酷的照片」，笑稱因此太太「從此不敢看我的東西」。
記者林怡昕／台北報導
侯友宜說，因為工作繁忙，過去他讓孩子自己走路上學，但聯絡簿永遠沒有他的名字，也幾乎沒辦法陪太太看一場完整的電影，更自爆常常放太太鴿子，但這就是軍公教警消24小時的待遇，為了就是國家能夠安全，人民能夠安定的生活。
侯友宜也提及過往小故事，有一天他很晚才到家，看太太睡覺了，他放卡帶看，隔天上班時忘了把卡帶帶走，放在家裡客廳，太太以為他半夜卡帶，「是不是在看黃色影片？回家還不睡覺」，偷偷把卡帶放進去，結果太太看了後，趕快關電視，因為全部都是命案死者非常殘酷的照片，因此太太從此不敢看自己的東西，回家還是思思念念工作沒做完，這就是公務人員的本色。
侯友宜說，國家需要自己還是會出來，就如這次國民黨徵召他參選總統，他一生的使命就是保護中華民國，愛台澎金馬，不可以有任何傷害，這就是我的使命。