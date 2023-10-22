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女兒打翻車上工具！男一路碎念惹毛老婆　她秒開車門摔出釀2傷

▲李男駕駛小貨車載著妻女返家，因女兒打翻車內放螺絲的工具盤，導致李男碎念不滿，夫妻發生爭吵，車輛失控右偏，趙女打開副駕駛車門，​​​​​​​導致母女跌出車外，​​​​​​​身體及手腳多處擦挫傷。（圖／翻攝畫面）
▲李男駕駛小貨車載著妻女返家，因女兒打翻車內放螺絲的工具盤，導致李男碎念不滿，夫妻發生爭吵，車輛失控右偏，趙女打開副駕駛車門，​​​​​​​導致母女跌出車外，​​​​​​​身體及手腳多處擦挫傷。（圖／翻攝畫面）

記者林盈君／綜合報導

21日下午4時許，新北市一名24歲的李姓男子駕駛小貨車，載著25歲的趙姓妻子與1歲多的女兒返家，未料女兒不慎翻倒車內放螺絲的工具盤，引起李男碎念，之後與妻子發生口角，貨車行經新北市新莊區民安西路附近時，因車輛失控右偏，過程中副駕駛的趙女打開車門，導致她和女兒跌出車外，2人身體多處擦挫傷，警方獲報後趕抵，隨即將母女倆送醫救治，所幸無生命危險。

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據了解，當天李男駕駛小貨車，載著妻女返家，因女兒打翻車內放螺絲的工具盤，導致李男碎念不滿，夫妻發生爭吵，行經民安西路附近時，車輛失控右偏，趙女又打開副駕駛車門，導致母女跌出車外，​​​​​​​身體及手腳多處擦挫傷，​​​​​​​警方獲報後趕抵，將傷者送往亞東醫院包紮，訊後依公共危險罪函送李男與趙女。

另外，由於車內並未放置兒童安全座椅，將依《道路交通管理處罰條》第31條第3項規定，處駕駛人新臺幣1500元以上3000元以下罰鍰，並依規定，通報高風險家庭暴力與兒少相關單位輔導關懷。警方呼籲，夫妻若遇有糾紛時應多點溝通，以理性處事，以免發生憾事。

▲李男駕駛小貨車載著妻女返家，因女兒打翻車內放螺絲的工具盤，導致李男碎念不滿，夫妻發生爭吵，車輛失控右偏，趙女打開副駕駛車門，​​​​​​​導致母女跌出車外，​​​​​​​身體及手腳多處擦挫傷。（圖／翻攝畫面）
▲李男駕駛小貨車載著妻女返家，因女兒打翻車內放螺絲的工具盤，導致李男碎念不滿，夫妻發生爭吵，車輛失控右偏，趙女打開副駕駛車門，​​​​​​​導致母女跌出車外，​​​​​​​身體及手腳多處擦挫傷。（圖／翻攝畫面）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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