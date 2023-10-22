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周貶逾1角！新台幣易貶難升　專家估不排除短線下探32.5元

▲新台幣兌美元周貶1.01角，展望後市，外匯專家在美元有撐之下，新台幣易貶難升，甚至不排除下探32.5元。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元周貶1.01角，展望後市，外匯專家在美元有撐之下，新台幣易貶難升，甚至不排除下探32.5元。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

以巴衝突延燒，美國聯準會（Fed）主席鮑爾又釋出「鴿中帶鷹」的言論，讓市場增添不確定性，美元指數支撐在106之上，新台幣兌美元雖然10月20日周五收升在32.32元，但周線已連2貶，1周下來貶值1.01角。展望後勢，外匯專家認為，在美元指數有撐之下，新台幣易貶難升，尤其台灣也有總統大選，加上以巴衝突持續，市場甚至擔憂擴大為中東戰爭，美債殖利率又大幅走高，股債也難有表現，新台幣不排除下探32.5元的可能。

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美國聯準會主席鮑爾19日談話偏向保守，強調聯準會謹慎行事同時，未鬆口升息循環已經劃下句點，保留進一步升息的可能性，市場預期美國11月不升息機率高，尤其美債殖利率飆升，相對也具有貨幣緊縮效果，也因此，美元指數一度跌破106，但在以巴戰爭持續，市場更擔心演變成中東戰爭，避險資金持續湧向黃金及美元，美元也獲得支撐，又站回106之上。

也由於市場充滿不確定性，美元指數有撐，亞洲主要貨幣兌美元仍舊表現疲弱，新台幣兌美元也走貶，但在央行出手調節下，10月20日尾盤急拉，新台幣收32.32元小升0.3分，但1周下來仍貶值1.01角，貶幅0.31%，周線也連2貶。

展望後勢，台新銀行首席外匯策略師接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，在美債殖利率大幅走高，加上以巴衝突持續，現在看來美元指數漲多回檔整理格局恐已結束，美元指數將重新「升」勢軌道，不排除短期很快就會看到107。星展銀行財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉也認為 ，美國聯準會升息接近尾聲，但高利率仍會維持一段時間，即便其他國家利率也走揚，美元利差優勢仍在，支撐美元今年第4季美元指數在高檔震盪，明年則因美國有降息可能，才會壓抑美元表現，因此，預估美元指數今年底前仍有可能衝上107，明年第1季才會回落到105。

至於新台幣後勢，匯銀人士分析，近期美國經濟表現韌性十足，地緣政治陰霾下，市場風險情緒大幅提高，美元延續強勢，尤其美債殖利率處於新高水位，熱錢會持續回美國。

也因此，在外資資金持續匯出，台灣本地資金對美債的投資需求也高漲，都使美元需求驟升，加上台灣也有總統大選，市場預期新台幣易貶難升，短線不排除下探32.5元的可能。不過，也有匯銀人士認為，在中國央行對人民幣仍沒有放手，預期台灣央行也不會讓新台幣獨自大貶成亞洲最弱勢貨幣，阻貶、緩貶新台幣的動作應會持續。

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