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韓哥姜成鎬要拍《頭文字D》！好萊塢發展「受盡歧視」當導演助人

▲韓哥姜成鎬要翻拍《頭文字D》，吐好萊塢發展「受盡歧視」，決心當導演助人。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓哥姜成鎬要翻拍《頭文字D》，吐好萊塢發展「受盡歧視」，決心當導演助人。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃雅琪／綜合報導

韓裔美國演員「韓哥」姜成鎬，因演出《玩命關頭》系列電影爆紅，近日他接受外媒訪問時，坦言在好萊塢發展「受盡歧視」，是促成他計劃翻拍電影《頭文字D》的契機，姜成鎬希望成為導演之後，能提供更多演出機會，給面對同樣困境的演員。

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▲韓哥被粉絲要求簽名在拖鞋、寶特瓶上，車迷看到後怒斥「丟台灣的臉」。（圖 / sungkangsta IG ）
▲姜成鎬私下也是一名熱愛汽車的人。（圖 / sungkangsta IG ）
不僅在電影中帥氣賽車，姜成鎬私下也是一名汽車迷；近日，傳出姜成鎬要升格導演，且有意翻拍《頭文字D》真人版電影，他接受外媒訪問時證實有拍攝計劃：「這是一部有甩尾、飄移等超帥元素的電影，就像是《洛基》或《功夫夢》一樣，這會是一部有趣的大型製作電影，讓我表達對汽車的熱愛。」另一部關於他童年故事的電影，也正在開發階段。

▲《頭文字D》是日本知名漫畫家重野秀一的山道賽車漫畫作品。（圖／動畫《頭文字D》劇照）
▲《頭文字D》是日本知名漫畫家重野秀一的山道賽車漫畫作品。（圖／動畫《頭文字D》劇照）
演而優則導，姜成鎬也透露有意轉型幕後的契機，其實是因為他在好萊塢當演員發展時「受盡歧視」：「是時候走到鏡頭後面開始創作，作為導演，我可以把機會給在好萊塢面對同樣困境的人。」姜成鎬希望在自己有能力的狀況下，回饋於產業，幫助更多發展中的演員。

▲名導盧貝松《週末在台北》拍攝地點全曝光，「韓哥」姜成鎬現身基隆海邊拍戲「緊抱桂綸鎂」。（圖／翻攝臉書基隆人大小事資訊天地）
▲名導盧貝松《週末在台北》拍攝地點全曝光，「韓哥」姜成鎬現身基隆海邊拍戲「緊抱桂綸鎂」。（圖／翻攝臉書基隆人大小事資訊天地）
姜成鎬7月曾來台為富邦悍將開球，並停留長達5週，與桂綸鎂、「歐文蕭」路克伊凡斯，一起拍攝名導盧貝松新片《The Weekend Escape》（週末在台北），當時更形成一股「捕捉野生韓哥」的有趣活動，而姜成鎬也感受到台灣粉絲的熱情，所到之處都大方合照，就連忙了一整天回到飯店，也會與苦守他的粉絲互動，親民行為備受稱讚。這回要翻拍電影《頭文字D》，不知道是否會找台灣演員演出，也頗受期待。

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