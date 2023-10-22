《LOL》世界賽16強開打！最新賽程、賽況懶人包　Faker力拼第4冠

MLB／大谷翔平會去巨人還是道奇　Alex Cobb心戰喊話「他是關鍵」

▲大谷翔平會去巨人隊還是道奇隊？動向令人注目（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平會去巨人隊還是道奇隊？動向令人注目（圖／美聯社／達志影像）

實習記者陳品翔/綜合報導

美國職棒洛杉磯天使日籍二刀流好手大谷翔平，下個賽季將會披上哪隊戰袍，吸引許多球迷與媒體關注，而目前市場上普遍認為，大谷翔平最有可能的下家為同城球隊洛杉磯道奇，原因不外乎道奇隊的「銀彈攻勢」，同時位處美國西岸離日本較近，也是吸引大谷翔平加盟很重要的誘因之一。

我是廣告 請繼續往下閱讀
但曾在天使隊與大谷翔平同隊過、現舊金山巨人隊的先發投手Alex Cobb日前接受舊金山當地媒體San Francisco Chronicle(舊金山紀事報)的記者訪問時表示，自己非常希望大谷翔平能加入巨人。「我確實認為，當與道奇隊或其他任何球隊競爭時，這會是一件不容易的事情，如果巨人隊能夠打進季後賽，那會有更好的機會(簽下大谷)。」「我仍然認為，這對他來說是一個非常理想的目的地，我認為一個人就能讓一支球隊變成世界大賽的強力競爭者非常酷，他若能來到這裡就能做到這一點。這有點像Tom Brady(美國職業美式足球NFL明星四分衛)去坦帕灣海盜隊時，你可以指出這是海盜隊球隊扭轉局面的關鍵原因，成為那個關鍵的key man。」

雖然大谷翔平曾明確表示，他想為勝利而戰，不過他在天使隊的六年裡從未進入過季後賽，而巨人隊也被認為是季後賽希望渺茫的球隊。自9月以來，巨人隊僅取得了9勝19負的慘淡戰績，不僅無緣進入季後賽，主帥Gabe Kapler也因此遭到巨人隊解雇。

如果最後無緣簽下大谷，那巨人隊可能會將目標轉向另一名日職強投，球季結束後將要挑戰大聯盟的歐力士王牌山本由伸。山本由伸本賽季贏得了日本職棒三冠王，在勝場數（17勝6負）、自責分率（1.16）和三振數上皆領先太平洋聯盟，表現相當優異。而巨人棒球事務部總裁Farhan Zaidi不久前才去日本看了山本的比賽，也期望能將這名王牌先發納入麾下。

MLB／大谷翔平是超級暖男！送給Nootbaar手錶還要他只能打日本隊

MLB／放棄爭取大谷翔平！美媒點洋基、大都會不該出手網羅的理由

MLB／大谷翔平最有可能去哪一隊　道奇隊有錢又是西岸球隊最理想

MLB／大聯盟預測11人將獲合格報價　大谷翔平更有望獲得161億大約

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞