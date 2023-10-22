MLB／大谷翔平會去巨人還是道奇 Alex Cobb心戰喊話「他是關鍵」
美國職棒洛杉磯天使日籍二刀流好手大谷翔平，下個賽季將會披上哪隊戰袍，吸引許多球迷與媒體關注，而目前市場上普遍認為，大谷翔平最有可能的下家為同城球隊洛杉磯道奇，原因不外乎道奇隊的「銀彈攻勢」，同時位處美國西岸離日本較近，也是吸引大谷翔平加盟很重要的誘因之一。
實習記者陳品翔/綜合報導
但曾在天使隊與大谷翔平同隊過、現舊金山巨人隊的先發投手Alex Cobb日前接受舊金山當地媒體San Francisco Chronicle(舊金山紀事報)的記者訪問時表示，自己非常希望大谷翔平能加入巨人。「我確實認為，當與道奇隊或其他任何球隊競爭時，這會是一件不容易的事情，如果巨人隊能夠打進季後賽，那會有更好的機會(簽下大谷)。」「我仍然認為，這對他來說是一個非常理想的目的地，我認為一個人就能讓一支球隊變成世界大賽的強力競爭者非常酷，他若能來到這裡就能做到這一點。這有點像Tom Brady(美國職業美式足球NFL明星四分衛)去坦帕灣海盜隊時，你可以指出這是海盜隊球隊扭轉局面的關鍵原因，成為那個關鍵的key man。」
雖然大谷翔平曾明確表示，他想為勝利而戰，不過他在天使隊的六年裡從未進入過季後賽，而巨人隊也被認為是季後賽希望渺茫的球隊。自9月以來，巨人隊僅取得了9勝19負的慘淡戰績，不僅無緣進入季後賽，主帥Gabe Kapler也因此遭到巨人隊解雇。
如果最後無緣簽下大谷，那巨人隊可能會將目標轉向另一名日職強投，球季結束後將要挑戰大聯盟的歐力士王牌山本由伸。山本由伸本賽季贏得了日本職棒三冠王，在勝場數（17勝6負）、自責分率（1.16）和三振數上皆領先太平洋聯盟，表現相當優異。而巨人棒球事務部總裁Farhan Zaidi不久前才去日本看了山本的比賽，也期望能將這名王牌先發納入麾下。