台中實現藍白合！蔡壁如看板合體盧秀燕 齊為林家興「媽媽抱抱」
總統選舉藍白合繼續磨合中，台中市長盧秀燕推動立委「藍天加白雲」先啟程！台中市民眾黨立委參選人蔡壁如今為國民黨參選人林家興站台，證實即將掛起和盧秀燕合體的競選看板，3人還上演「媽媽抱抱」。黨主席朱立倫也首度公開表示「國民黨在台中市有7席，另外1席希望共同支持蔡壁如，讓在野黨席次極大化」。
記者顏幸如／台中報導
蔡壁如與盧秀燕合體的「藍天加白雲、海線更幸福」競選看板，下周將在立委中一選區全面懸掛。蔡壁如今（22）日上午參加國民黨中七選區參選人林家興競總成立大會時，證實已經向黨主席柯文哲報告，「他說樂觀其成」。他透露自己和林家興認識很久，「我們經常一起上政論節目，他是非常棒的發言人」。
對於立委中一選區成為藍白合示範區，進度跑在總統選舉前面，蔡壁如表示，藍白合考驗在政黨領袖智慧，盧秀燕想法和她一樣，應該集中選票、團結所有可以團結的力量，讓國家往前進。
盧秀燕為林家興站台時表示，選戰啟動以來，自己在台中市的正式立委造勢活動，第一場就獻給林家興了！這也是蔡壁如在台中市立委選舉中，第一次為其他候選人站台，更是藍白合體的第一次。雖然總統選舉還在協調中，但基層要先團結下去。
盧秀燕說，大家叫她媽媽市長，以前蔡壁如在國會也有「媽媽委員」封號，不僅柯主席仰賴她很多、凡事尊敬她三分，還「險些叫她媽媽啦」！兩位媽媽今天藍白合體，要獻給林家興一個愛的抱抱、給他勇氣與力量。
國民黨主席朱立倫受訪時也指出，為了政黨輪替的共同目標，必須組成最強團隊，因此藍白合是發揮團隊精神，而不是淘汰賽。總統與立委都希望能團結一致，國民黨在台中市提名7席，另外1席希望共同支持蔡壁如，以發揮最大戰力、讓在野黨的席次極大化。