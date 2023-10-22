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HBL／高苑末節超狂11：0反攻　蔡采紋、何雨蓉三分彈扮逆轉功臣

▲莊敬張精彩表現，率隊爆冷88：87力克新竹高商、收下隊史甲級第一勝。官方提供
▲莊敬張精彩表現，率隊爆冷88：87力克新竹高商、收下隊史甲級第一勝。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

112學HBL高中籃球聯賽女甲級資格賽，A組兩場扣人心弦、都打到最後個位數讀秒才分出勝負、且戲劇張力十足，高市高苑工商靠第四節一波11：0攻勢翻轉落後9分的戰局，含蔡采紋、何雨蓉各飆2、1記三分彈，何雨蓉最後18.5秒再追加切入拋投，超前比數，最終52：49氣走台中龍津高中，終於結束苦澀的2連敗，開胡首勝。 

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高苑開局壓著打龍津打，第一節20：11，第二節一度領先兩位數，龍津下半場反撲，反以44：35超前9分，高苑蔡采紋、何雨蓉聯手3外線，後者另添2分，11：0後終場前4分21秒46：44要回優勢，龍津菜鳥賴沛芸加入加罰「三分打」再領先，終場前18.5秒何雨蓉切入， 50：49，龍津反攻未進，連犯2規，最後0.3秒高苑許馨文2罰2中，52：49，龍津叫停最後一投失手，比賽定調。 

高苑開胡第一勝，蔡采紋5記三分球拿17分、何雨蓉12分、許馨文11分，蔡采紋、何雨蓉說說：「第四節落後9分，我們沒放棄，因相信隊友、自己，大家輪流跳出，也做到了。」   

另一場比賽，新北莊敬高職鎮隊「雙衛」張可人、陳妤薰合飆65分，爆冷88：87力克新竹高商、收下隊史甲級第一勝，目前1勝2敗的高苑，確定不會在A組墊底，也即可打外卡賽，尋求復活，反之，第一輪4場已打完，1勝3敗的龍津，卻有可能掉A組之末，無緣打外卡，本季提前收工，除非高苑幫忙代打天下，末役擊敗莊敬，則也是1勝3敗的莊敬將墊底淘汰，龍津排第四，可打外卡，2勝2敗的高苑則躍居小組第三，也可打外卡。

莊敬「雙衛」張可人三分球9投中4飆41分，陳妤薰24分、11籃板、8助攻「準大元」，「雙衛」說，本季乙級轉來，甲級前三戰下來，強度大很多，尤其防守，但已次第適應，終於首勝，得來不易，但愈有信心。

至於意外輸球的竹商，吞下上季起挑戰甲級，連打兩季資格賽的第1敗，跨季6連勝喊卡，末役將逢目前3連勝的新北永平，竹商如贏球，與永平同為3勝1敗，比對戰竹商贏，躍居第一，直接晉級，永平掉第二，得拚外卡賽，但如永平贏竹商，4連勝第一，竹商2勝2敗，處境小尷尬。 

因如稍早莊敬贏高苑，與竹商同為2勝2敗，比對戰莊敬贏，躍居第二，竹商掉第三，外卡賽將很難打，得2連勝才能晉級，且對決的第2戰將逢B組第二，非台中忠明即苗栗高商，都是硬碰硬，變數很大。  

總之，A組已變「亂集團」，最後兩戰，永平如贏竹商排第一直接晉級、輸掉第二，竹商如贏永平拿第一晉級，輸球非三即二，莊敬如贏高苑，2勝2敗，排名非二即即三，如輸高苑，掉第五出局，高苑如贏莊敬，2勝2敗第三，如輸給莊敬，與龍津同為1勝3敗，比對戰高苑贏，可排第四，龍津墊底淘汰。 

總結就是，只有永平、竹商可搶第一直接晉級，高苑非三即四，都可打外卡，不會墊底直接出局，莊敬贏高苑，非二即三可打外卡、輸球 出局，龍津已西線無戰事，命運交在別人手上，排名非四即五。


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