中華職棒／中信兄弟、樂天桃猿都閃一邊！統一獅公布季後賽主視覺
中華職棒34年季後挑戰賽，預計於10月底假日台南棒球場熱鬧展開，季後賽對手將是樂天桃猿或中信兄弟其中之一，將依據全年度賽事結束後確認對手，正確季後賽時間及地點待中華職棒大聯盟公布後，才會進行主場賽事門票販售。
記者吳政紘/綜合報導
今日統一7-ELEVEN獅公布本次季後賽口號「Lions Win 4 Tainan」獅在必贏，延續開季「Lions Up」強獅來襲的氣勢外，更結合十字花紋圖樣，如同堡壘一般悍衛台南主場，搶下每一場勝利，字體設計上加入簷角設計，讓整體文字設計看起來更加流線並呈現台南古都的氛圍，配色上則是延續台南400所採用的「鳳凰花橘」、「武德殿米」、「藍晒圖藍」的搭配，誓言與台南一起拿下每一場勝利。
本次季後賽主視覺形象設計，結合台南各大知名景點安平古堡、億載金城、孔廟、赤崁樓、林百貨、鹿耳門天后宮、台南美術館、井仔腳瓦盤鹽田，用菱格分割的方式將各個景點代入，如同台南城市各地都在為這隻傳統勁旅吶喊一般，展現更加強烈的在地氣勢，球員身穿象徵大橘的臺南400主題球衣，其奮戰的英姿從中心點向外擴散，橫跨各大景點，除了捍衛家園，更要征戰客場的每一場戰役，展現猛獅氣勢，奪下最後的目標。
本次主視覺角色設定以隊長陳傑憲帶領隊友，展現團隊作戰永不放棄精神，力拼守護主場勝利，勇闖季後賽前進總冠軍。