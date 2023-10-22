李亦伸專欄／NBA金州勇士爭冠撿到「隱形王牌」

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206公分Kevon Looney+198公分Draymond Green+190公分Gary Payton二世，面對湖人難有勝算，也難以翻身。即使 Stephen Curry手感、個人狀況再好，湖人鋒線還是輾壓勇士。
很難想像208公分，克羅埃西亞長人Dario Saric這麼全面、戰術執行力強，同時更是出色團隊球員，中距離投籃和外線出手都在水準以上的29歲前鋒竟然在NBA沒有球隊要。
今年夏天Dario Saric只拿到老將底薪200萬美元，選擇加入勇士。我認為這是勇士非常關鍵補強，Dario Saric對勇士重要性不亞於Kevon Looney，理由有幾個：
1、防守：Dario Saric國際賽經驗豐富，防守觀念和老到團隊協防意識都能幫助勇士防守和鞏固禁區。
2、身高：208公分，他的身高是勇士最重要支撐，他的對抗性也足夠扛任何一個內線。
3、戰術執行力和牽制力：論球技，Saric是非常頂尖的長人，比投籃，Saric有優秀中距離跳投和出色三分，比戰術執行力和理解籃球、融入團隊，Saric是一名90分以上角色球員。
這些年我常常說「NBA在退步」，很大一個原因是，像Dario Saric這種有球技、有天賦和實力球員，在NBA居然不容易找到一分底薪工作，更不要談千萬年薪。論能力、天賦、耳高、年紀，Dario Saric應該要得到一分三年4000萬美元的合約，不是只能待在自由市場等待NBA底薪召喚。
NBA退步的不只是執教、團隊、球隊文化，包括球隊經營管理和球員養成教育、學習、視野都在退化。
季前熱身賽打完，Dario Saric出賽五場，場均出賽19.2分鐘，每場攻下11分、3.8籃板、2.2助攻，投籃命中率6成1，三分命中率4成38。進攻效率驚人，防守、智商、能力明顯被低估。
在NBA最難打的角色球員就是從板凳上來，你沒有戰術角色，沒有你的進攻球權，你除了努力防守、設下掩護，更重要的是把握非常非常有限的2-3次出手空檔，把球投進。如果你更努力、更積極、不要命，還能再拚2-3個進攻籃板、跟進，把球打進，只要一場比賽搞進3球，幸運再罰進2-4分，你就有機會拿到穩定輪換和飯碗。
像這樣內線替補角色球員，通常上場時間在12-15分，如果球隊非常需要長人，你可以打到15-18分鐘，一旦你能在攻防兩端打進驚人效率和作用，那麼就有機會得到20-23分鐘上場時間。
Dario Saric在季前熱身賽出色穩定表現讓勇士「眼睛一亮」，聰明、球技紮實、防守被低估，進攻效率和能力奇高。
我甚至敢大膽預言，例行賽Dario Saric的角色、重要性甚至不會輸Kevon Looney太多，Looney的籃板和防守是勇士禁區和籃下最主要支撐，但論團隊、進攻、牽制力和戰術多變性，Saric的能力和角色、身高、對位，能幫助勇士打出更靈活多變攻防和人員調整，他是勇士今年夏天用底薪撿到的一張王牌。
Stepehn Curry是勇士「第一王牌」，Dario Saric是勇士「隱形王牌」，勇士新賽季競爭力和Chris Paul加入，以及Saric這張被低估的隱形王牌，所有一切都讓人特別期待勇士比賽。