NBA／湖人開幕戰先發五人出爐 詹皇語出驚人：對手讓我無感
2023-24 NBA新賽季即將在本月25日點燃戰火，由上個賽季西區冠軍戰的兩支球隊對決揭開序曲，丹佛金塊將在自家主場迎戰來訪的洛杉磯湖人，隨後則是鳳凰城太陽客場出戰金洲勇士的比賽。
實習記者陳品翔/綜合報導
而根據美國媒體《ESPN》記者Dave McMenamin的報導，湖人隊主帥Darvin Ham也公布了開幕戰球隊的先發陣容。Darvin Ham透露今年剛從灰狼隊轉戰湖人的Taurean Prince將代替受傷的Jarred Vanderbilt扛下先發，與Lebron James、Anthony Davis,、Austin Reaves和D'Angelo Russell組成開幕戰的先發陣容。 而Vanderbilt幾天前重新評估了他酸痛的左腳跟，認為可能無法趕上開幕戰，並且在訓練中的參與有限，他也被球隊列為每日觀察球員，Ham表示「很可能」Vanderbilt將缺席對陣丹佛的比賽。
上個賽季湖人在西區冠軍賽慘遭金塊橫掃，當家球星「詹皇」Lebron James在G4以40分、10個籃板、9次助攻的表現，辛苦結束了他的職業生涯20個賽季。Lebron全場打滿48分鐘，但這仍然不足以阻止湖人以113-111輸掉比賽，38歲的Lebron賽後甚至告訴美國美體他將考慮退役，因為這個賽季對他的精神和身體都造成了傷害。
談到這個賽季的目標與心情，Lebron James也說到，「我不再對對手有動力了。」「我不需要對手的激勵，我不想說我沒有動力去比賽，因為我確實有動力去對抗競爭對手，我喜歡與這世上最好的球員競爭。但我不需要一個人或有一個團隊來激勵我，我有自我的激勵能力就足夠了。」而本賽季將力拼生涯第五冠的Lebron，對於湖人隊目前的狀況很有信心。「我們可以成為一支非常優秀的球隊，我每天仍然在腦海中看到Larry O'Brien的總冠軍獎杯。」