李玟安葬武漢！與爸爸相鄰長眠　墓誌銘曝光惹淚崩

天后CoCo李玟於7月5日輕生身亡，她於昨（21）日安葬於武漢石門峰紀念公園，而李玟的爸爸也安葬於此，父女倆的墓碑緊緊相鄰，而在昨天下午還舉行了「李玟紀念展揭幕儀式和媒體見面會」，見面會上，李玟的大姐李秋林透露，李玟會安葬在此，是遵從媽媽的意願，父女同時安葬於此，則得以讓從小就沒見過爸爸的李玟以另一種方式和父親相聚。
記者吳雨婕／綜合報導
墓園一隅，父女二人的墓碑緊緊相鄰，李爸爸的墓碑上遺照年輕帥氣，墓碑上還鐫刻了萬古長青的墓誌銘及三位女兒的名字；李玟的墓碑上日月同輝的玉石造型，輔以「太陽暖人，月光愛人」的墓誌銘，則生動描繪了李玟生前如太陽般溫暖，像月亮般美麗的動人形象。
李玟二姐李思林女士表示，除了現在已有的紀念園和紀念館，家人希望每年都能同喜愛妹妹的歌迷一起舉辦悼念活動，以此紀念和緬懷李玟。同時，計畫以李玟和家人的名義設立慈善基金，延續李玟樂觀向上的積極精神，傳遞愛與信仰，守護她熱愛的世界，幫助更多需要幫助的人。未來相關悼念活動的消息，也將通過正式的歌迷會管道公布。
此外，針對近來的一些流言蜚語與爭議困擾，甚至有心人士對家人尤其是對李玟兩位姐姐的抹黑造謠，無端攻擊，李玟的母親表示，突然失去小女兒的悲痛已經讓年邁的自己難以承受，又要眼睜睜看著自己的另外兩個女兒飽受壓力，紛擾不斷，她感到非常痛心和憤怒，將會拿起法律武器，依法追究抹黑造謠者的法律責任。