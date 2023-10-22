郭倍宏競總成立　現場2萬多名支持者高喊「凍蒜」

「民心思變，大路線不改變，本土護台愛高雄。小路線，該換人做看看。」高市第6選區立委參選人郭倍宏21日成立競選總部，湧進2萬多名支持者到場支持高喊「郭倍宏凍蒜」，郭倍宏除再表態感謝外，也以美國總統大選時最愛拿出來的口號“Change”為例強調，做太久的終身立委不會帶給高雄第六選區任何改變，10幾年都沒變，怎能期待未來4年會改變？
記者郭凱杰／高雄報導
郭倍宏競總成立晚會活動，現場除邀請資深政治音樂創作者王明哲、本土歌謠創作大師鄭智仁醫師等耳熟能詳的台灣歌，帶給現場支持者一場溫馨的「起造台灣」音樂會，令現場民眾熱血澎湃。競總成立大會上還安排豐收教會蔡宗勳牧長、資深媒體人胡忠信、當代雜誌創辦人金恆煒、民調專家游盈隆董事長、民報創辦人陳永興醫師等貴賓，現身為郭倍宏助講。
另一波高潮就是郭倍宏的演講，他大聲呼籲，這次參選不是為名利，而是為了帶領台灣加入聯合國。郭倍宏表示，雖然自己年紀較大也是滿頭白髮，但體力仍然不錯，何況對鄉土的奉獻和熱愛，並不會受到年紀影響，反觀為什麼他到這個年紀，還要出來拼？就是因為看到民眾不滿意民進黨的所作所為，大家能接受薪水低房價高嗎？還要受中國軍機的威脅，被排除在聯合國外，這個國家是正常安全的嗎？
同時，郭倍宏也關心年輕人居住問題，他以一個白手起家企業家的角度，他看見現在的年輕人，日夜辛勞的工作，賺的錢卻追不上房價，他不捨年輕人的艱難，也感受到他們的不滿，加上南北經濟差異如此大，他決定要出來和年輕人站在一起，更要出來參選，為高雄囝仔爭取未來。他強調有辦法讓年輕人用租房的錢付房，可以買得起房子。
根據郭倍宏競選團隊表示，這一場總部成立大會特地在fb粉絲頁上直播，郭倍宏上台發表演說時，同時間最高收看人數達4826人，現場更來近百位里長、樁腳、地方頭人現身相挺、同鄉會會長、百工百業後援會、在地社團領袖、海外台灣社團領袖，以及諸多海內外友人發聲相挺，誓言要將郭倍宏送入立法院。