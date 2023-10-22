萬聖節裝扮　北、中、南議員相挺江肇國拜票

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江肇國表示，這次到第三市場分別由一南一北的兩位議員好朋友黃捷和卓冠廷，以及東南區在地議員陳雅惠，陪同自己掃市場拜票。他也說這次「四議員連線」各自扮演不同造型角色，比起平時掃市場更多了些趣味。希望給民眾新鮮感外，也用最誠懇的心來市場向大家拜票。
黃捷提到，江肇國曾是立委陳其邁國會辦公室的主任，而每一位從陳其邁團隊「訓練」出的政治工作者都是品質優秀的保證。她表示，希望能讓對政治懷有熱忱；對法案擁有專業；對地方需求也相當熟悉的江肇國，成功進到立法院，他一定會是優秀的立法委員。
卓冠廷則說，自己在台中市做新聞局長時，就常受到江肇國的「專業質詢」，知道江肇國是能力與歷練都相當足夠的議員。並說現在江肇國要參選立法委員，到立法院後絕對是最有戰力的立委，也一定可以延續現任立委黃國書推動的建設、政策，接續為東南中西區民眾的福祉把關、爭取地方發展。
江肇國補充，自己擔任議員期間也對傳統市場的改善下過不少功夫。以第三市場來說，於林佳龍擔任市長時，便建議讓隱藏在市場閣樓裡的台中市徽重見天日。並同時規劃市場立面的改建、公廁的修繕、立體空間的更新，就已為第三市場做了許多努力，將民意街結合文創園區成為具特色的文創市集