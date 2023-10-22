屏東縣政府表揚長照人員與長青敬老楷模

萬聖節裝扮　北、中、南議員相挺江肇國拜票

▲中市議員陳雅惠(左一)、高雄市議員黃捷(左二) 、立法委員參選人江肇國(右二) 、新北市議員卓冠廷(右一) 自扮演動漫不同造型角色，場向民眾拜票(圖／江肇國提供2023.10.22)
▲中市議員陳雅惠(左一)、高雄市議員黃捷(左二) 、立法委員參選人江肇國(右二) 、新北市議員卓冠廷(右一) 自扮演動漫不同造型角色，場向民眾拜票(圖／江肇國提供2023.10.22)

記者柳榮俊/台中報導

萬聖節將至，各地的候選人紛紛出奇招宣傳。今(22)日台中市立法委員參選人江肇國與高雄市議員黃捷、新北市議員卓冠廷及在地議員陳雅惠cosplay動漫角色，來到台中市第三公有零售市場向民眾拜票。「小魔女現身市場」，受到攤商及民眾歡迎，紛紛要求握手合影，民眾直呼超吸睛。

我是廣告 請繼續往下閱讀

江肇國表示，這次到第三市場分別由一南一北的兩位議員好朋友黃捷和卓冠廷，以及東南區在地議員陳雅惠，陪同自己掃市場拜票。他也說這次「四議員連線」各自扮演不同造型角色，比起平時掃市場更多了些趣味。希望給民眾新鮮感外，也用最誠懇的心來市場向大家拜票。


黃捷提到，江肇國曾是立委陳其邁國會辦公室的主任，而每一位從陳其邁團隊「訓練」出的政治工作者都是品質優秀的保證。她表示，希望能讓對政治懷有熱忱；對法案擁有專業；對地方需求也相當熟悉的江肇國，成功進到立法院，他一定會是優秀的立法委員。


卓冠廷則說，自己在台中市做新聞局長時，就常受到江肇國的「專業質詢」，知道江肇國是能力與歷練都相當足夠的議員。並說現在江肇國要參選立法委員，到立法院後絕對是最有戰力的立委，也一定可以延續現任立委黃國書推動的建設、政策，接續為東南中西區民眾的福祉把關、爭取地方發展。


江肇國補充，自己擔任議員期間也對傳統市場的改善下過不少功夫。以第三市場來說，於林佳龍擔任市長時，便建議讓隱藏在市場閣樓裡的台中市徽重見天日。並同時規劃市場立面的改建、公廁的修繕、立體空間的更新，就已為第三市場做了許多努力，將民意街結合文創園區成為具特色的文創市集

花千元吃5家米其林　英國叔叔騎iBike挑戰成功

中市府發物調券不公　議員批機制成謎、政策死板

情侶快樂正投宿旅店 違停遭盤查男藏毒提早結束

悠遊山林不迷路　中市大坑登山步道再升級

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞