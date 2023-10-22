薛仕凌奪視帝遭質疑！觀眾傻眼：根本不符資格　文化部說法曝光

金鐘58／薛仕凌奪視帝惹議！得獎體質有多強　2年狂掃國內外4大獎

▲薛仕凌奪金鐘視帝惹議，「得獎體質」到底有多強，2年內狂掃國內外4大獎項，演技備受肯定。（圖／NOWnews攝影中心）
▲薛仕凌奪金鐘視帝惹議，「得獎體質」到底有多強，2年內狂掃國內外4大獎項，演技備受肯定。（圖／NOWnews攝影中心）

記者黃雅琪／綜合報導

第58屆金鐘獎昨晚圓滿落幕，薛仕凌以《台灣犯罪故事：出軌》拿下視帝寶座，雖爆出只演出3集「資格不符」的爭議，但文化部也拿出規章說明，一切符合報名規定。被譽為擁有「得獎體質」的薛仕凌到底有多猛？早在2021年第56屆金鐘獎，他就同時拿下視帝、男配角兩獎，今年又以《台灣犯罪故事：出軌》接連獲得「釜山影展」男配角、金鐘獎視帝，2年內狂掃4大獎項，40歲的薛仕凌歌手出身，成功轉型演技派演員。

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▲薛仕凌打敗吳慷仁等勁敵，奪下金鐘視帝寶座。（圖／三立提供）
▲薛仕凌打敗吳慷仁等勁敵，奪下金鐘視帝寶座。（圖／三立提供）
嘻哈團體《大嘴巴》出道！連拿2屆金曲獎

薛仕凌小學時在加拿大溫哥華念書，後因家庭因素搬回台灣高雄就學；2007年，以嘻哈團體「大嘴巴（DA MOUTH）」出道，憑藉《大嘴巴》、《萬凸3》作品，拿下2屆金曲獎「最佳演唱組合獎」；2011年，開始主持娛樂節目《完全娛樂》，成功跨界當起主持人。

▲嘻哈團體「大嘴巴」在當年一出道就受到關注。（圖／翻攝大嘴巴臉書）
▲薛仕凌（右一）早期以嘻哈團體「大嘴巴」出道。（圖／翻攝大嘴巴臉書）
轉型演員大成功！薛仕凌一次抱走金鐘2大獎

2016年「大嘴巴」合約到期宣布解散後，薛仕凌專注於演員行列，並於2020年演出電視劇《生生世世》、《做工的人》，一舉拿下2021年第56屆金鐘獎「戲劇節目男主角獎」和「迷你劇集／電視電影男配角獎」兩獎，包辦視帝與男配角成為最大贏家！

▲《做工的人》讓外界看到薛仕凌的演技。（圖／薛仕凌臉書／大慕影藝提供）
▲《做工的人》讓外界看到薛仕凌的演技。（圖／大慕影藝提供）
拿金鐘獎還不夠！薛仕凌釜山影展抱回「最佳男配角」

薛仕凌被台北電影節與文策院選為「非常演員」，與視后許瑋甯、柯震東於本月初前往「釜山國際影展」，在電視競賽獎項「亞洲內容暨全球OTT大獎」，薛仕凌以《台灣犯罪故事－出軌》拿下「最佳男配角」，擊敗《我心中的彩虹》尼坤（Nichkhun）、《毒梟聖徒》趙祐鎮及《相撲聖域》染谷將太等勁敵。昨晚再憑同劇獲得視帝寶座，實至名歸。

▲薛仕凌（左）、柳承龍在釜山影展合照留念。（圖／犢影制作提供）
▲薛仕凌（左）、柳承龍在釜山影展合照留念。（圖／犢影制作提供）
挑戰大銀幕！薛仕凌演電影《疫起》獲北影肯定

不僅在戲劇作品上大有斬獲，薛仕凌在電影《疫起》中飾演記者金有中，詮釋媒體人為爭取獨家新聞，不顧一切住進病毒爆發的醫院，卻又在面臨生死之際，感到自我渺小的矛盾心態，戲分不多但表現亮眼，薛仕凌也以本片獲第25屆台北電影獎「最佳男配角」提名，星途一片光明，也令人期待他能再拿下一座金馬獎，成為3金得主。

▲薛仕凌《疫起》詮釋嗜血記者。（圖／CATCHPLAY＋提供）
▲薛仕凌在電影《疫起》中詮釋嗜血記者。（圖／CATCHPLAY＋提供）

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