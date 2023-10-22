教父牛排6度摘星！鄧有癸欽點「澳洲M9和牛」　新菜藏西班牙創意

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鄧有癸分享這批他親自選中的牛隻，是在澳洲東部的大狄維亭山脈（Great Dividing Range），早期吃清新純淨的天然牧草長大、後期改用精心調配的穀類進行肥育，並在飼料中填加天然糖蜜及礦物質，養成腴嫩肉質；Danny還透露「當地將近台灣7倍大、卻只養育30萬頭牛，採衛星管理，趕牛還得要出動直升機才行」，無論是環境或技術都令他印象深刻。
由教父牛排直接冷藏空運進口的Westholme澳洲精品和牛，經分切精修、兩週乾式熟成，再以龍眼木炭烤爐炙烤至完美的三分熟，上桌前經過Danny一貫講究的「休息」程序，讓牛排靜置於熱滲透到牛排中心，使其切面粉嫩不滲血水，卻外層微脆、裡頭擁有飽滿肉汁的嫩鮮肉質。
在6度蟬聯《台灣米其林指南》一星餐廳，教父牛排也以主菜規格設計開胃菜、湯品與甜點共8道新品，新品牛排與全新菜單已於教父牛排系列北、高三家餐廳「教父牛排」、「Top Cap steakhouse」、「Capstone steakhouse」，同步推出。
延續必有的鮪魚菜色，本季「鮪魚塔塔」將炭燒過的鮪魚赤身切丁，拌入紅李果肉與山葵美乃滋增加風味與口感，塑形後隨機點上酸豆葡萄泥，再以蒔蘿、紫蘇嫩葉覆蓋，建議不特別攪拌、以小匙舀食，可品嚐到酸甜果香、襯托散發肉香的鮪魚鮮美，清爽又開胃，讓人忍不住一口接一口。
而在牛排館不陌生的蟹肉餅，則從鄧主廚鍾情的美式風格改以西班牙古老風味著手，「加利西亞藍蟹肉餅」蟹肉混入以蝦油炒過的蔬菜再綴上糖漬柚子丁，可自由擠上檸檬汁、搭配芝麻葉幼苗或佐蒜味美乃滋品嚐，濃郁鹹鮮。
還有以調和鹹蛋黃的南瓜泥引出甜美風味的「嫩煎北海道干貝」，再搭配油潑辣子拌炒的廣式臘腸搭配長豆丁，趣味延伸中式印象；而援引日廚技法的「香煎南非鮑魚」，先敲鬆鮑魚結締組織，靜置8小時解僵後再以奶油香煎，烹製出質地軟如溏心、表層仍脆彈的口感，讓人嘖嘖稱奇！再搭配調和剝皮辣椒的西班牙番茄辣醬sofrito入口，燻香而微辣。
唯一全新的「上湯煨鮑魚海參」湯品，則以粵菜吊湯方式，將母雞、火腿、排骨與雞爪熬煮3天，由服務生在桌邊將澄清後呈現晶透深琥珀色的上湯，注入裝有溏心鮑魚、軟滑海參和乾煎舞菇的湯盤內，一時餐桌上香氣氤氳，入口甘醇滿溢。
3款幸福感爆棚的新品甜點，也使人印象深刻。表面烤得微焦的「焦香巴斯克蛋糕」，搭配白乳酪製成的冰淇淋與餅乾碎屑，散發淡淡蘭姆酒香，濃香綿密；點綴綠葡萄、香蜂草和金箔的「莓果松子杏仁奶酪」，酸甜有味；而最為討喜的「馬斯卡彭&咖啡聖代」，是由翻轉提拉米蘇發想，將馬斯卡彭、咖啡口味 兩種滋味濃厚的冰淇淋，搭配酥脆義式杏仁脆餅和Q彈手作杏仁白玉，鮮明滋味與口感，收服刁嘴甜點控。
另外，茹絲葵經典牛排館歡慶來台30週年，即日起至11月19日，打造期間限定海陸饗宴新菜套餐，以設計概念源自於法國甜甜圈的前菜蟹肉貝涅餅，主餐由饕客最愛的美國菲力牛排搭配頂級波士頓龍蝦尾，配以甜點巧克力雙重奏；還邀請法式甜點WUnique Pâtisserie共同創作，運用蘋果派、起司蛋糕及香蕉奶油派三款茹絲葵經典甜點為靈感製作30週年限定甜點禮盒，凡點購茹絲葵30週年限定套餐，即贈WUnique Pâtisserie限量聯名禮盒，（數量有限，送完為止）。
還攜手新銳攝影師廖文瑄Sha，除了活動期間於全台茹絲葵分店展出「謝謝珍惜的一直都在」攝影展；更於10月28日及11月4日晚間，分別在大直店與台中店，為每位用餐客人留下值得珍藏的紀念照片；而與金曲獎入圍鋼琴家烏野薰共同推出的「紐澳良爵士之夜」，則於11月3日及11月10日晚間，分別在大直店與台中店限定演出。