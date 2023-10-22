屏東縣政府表揚長照人員與長青敬老楷模

北中南議員合擊　力挺年輕莊競程連任

▲立委莊競程特地帶黃捷與卓冠廷品嚐台中的味道「英才大麵焿」(圖／莊競程提供2023.10.22)
▲立委莊競程特地帶黃捷與卓冠廷品嚐台中的味道「英才大麵焿」(圖／莊競程提供2023.10.22)

記者柳榮俊/台中報導

高雄市議員黃捷、新北市議員卓冠廷，今(22)日到台中陪同爭取連任的民進黨立委莊競程到北區東興市場拜票助選，吸引許多民眾要求合照；莊競程介紹品嚐台中米其林餐盤推薦，已有64年歷史的「英才大麵焿」，配上東泉辣椒醬，吃起來更對味，就是有那種台中的味道，用美食推展台中觀光。

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黃捷和卓冠廷今上午到達台中北屯路莊競程競選總部，與市議員謝家宜、曾朝榮一起陪同莊競程站上皮卡宣傳車上，前往北區東興市場拜票，並發送競選小物百寶袋、菜瓜布與農民曆，爭取支持，民眾熱情高喊加油、當選，看到黃捷和卓冠廷本人，直說漂亮與帥的年輕人。


莊競程表示，黃捷與卓冠廷議員都是年輕世代的代表，年輕人挺年輕人，北中南年輕世代首度合體，他們都願意為青年權益發聲、守護台灣的民主自由。


黃捷指出，她與卓冠廷，一個從新北來、一個從高雄來，希望北中南可以分進合擊，在台中集合，把年輕人支持的力氣全部「灌」給莊競程，過去他的努力有目共睹，不論爭取地方建設、對議題的掌握度、對年輕人權益的發聲，都不遺餘力。她作為年輕世代的代表，期待一位重視年輕人的莊競程繼續在立法院為年輕人出一口氣。


卓冠廷推薦說，0到6歲國家養，育兒津貼加碼，從每月2500元變成5000元，第二胎6000元、第三胎7000元，以及改善校園供電設施，實現班班有冷氣，就是莊競程爭取的，從政見變成實現，莊競程最重視年輕人的權益，也替很多年輕的家長照顧了孩子，他呼籲北北屯民眾繼續支持莊競程連任。


3位俊男美女一起來市場請託支持，吸引不少攤商和買菜婆婆媽媽的注意，熱情民眾和攤商都主動要求跟黃捷和卓冠廷合照；莊競程緊握每一雙手爭取選民支持，攤商有的送上包子祝莊競程包中，有的送上象徵好彩頭的菜頭與凍蒜的青蒜，東興市場管委會主委楊文志、市議員謝家宜與曾朝榮也到場向民眾拜託，現場互動氣氛熱絡。

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