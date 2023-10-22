北中南議員合擊　力挺年輕莊競程連任

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黃捷和卓冠廷今上午到達台中北屯路莊競程競選總部，與市議員謝家宜、曾朝榮一起陪同莊競程站上皮卡宣傳車上，前往北區東興市場拜票，並發送競選小物百寶袋、菜瓜布與農民曆，爭取支持，民眾熱情高喊加油、當選，看到黃捷和卓冠廷本人，直說漂亮與帥的年輕人。
莊競程表示，黃捷與卓冠廷議員都是年輕世代的代表，年輕人挺年輕人，北中南年輕世代首度合體，他們都願意為青年權益發聲、守護台灣的民主自由。
黃捷指出，她與卓冠廷，一個從新北來、一個從高雄來，希望北中南可以分進合擊，在台中集合，把年輕人支持的力氣全部「灌」給莊競程，過去他的努力有目共睹，不論爭取地方建設、對議題的掌握度、對年輕人權益的發聲，都不遺餘力。她作為年輕世代的代表，期待一位重視年輕人的莊競程繼續在立法院為年輕人出一口氣。
卓冠廷推薦說，0到6歲國家養，育兒津貼加碼，從每月2500元變成5000元，第二胎6000元、第三胎7000元，以及改善校園供電設施，實現班班有冷氣，就是莊競程爭取的，從政見變成實現，莊競程最重視年輕人的權益，也替很多年輕的家長照顧了孩子，他呼籲北北屯民眾繼續支持莊競程連任。
3位俊男美女一起來市場請託支持，吸引不少攤商和買菜婆婆媽媽的注意，熱情民眾和攤商都主動要求跟黃捷和卓冠廷合照；莊競程緊握每一雙手爭取選民支持，攤商有的送上包子祝莊競程包中，有的送上象徵好彩頭的菜頭與凍蒜的青蒜，東興市場管委會主委楊文志、市議員謝家宜與曾朝榮也到場向民眾拜託，現場互動氣氛熱絡。