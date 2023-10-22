「被他害的啦！」曝林家興政治路起點 凌濤生日願望盼學弟凍蒜
國民黨新人、中七立委選區參選人林家興今成立競選總部，他的政大學長、桃園市議員凌濤站台時，大爆學弟從政缘起，林家興激動大喊「被他害的啦！」凌濤笑著回憶當年和學弟妹林家興、徐巧芯一起打拚的日子，也透露今天是自己生日，許願學弟和在場候選人都能當選。
記者顏幸如／台中報導
凌濤和林家興是國民黨前後任發言人，兩人和台北市議員徐巧芯不僅都是「政大幫」，也被視為國民黨主席朱立倫的子弟兵。凌濤今（22）日特別南下為學弟林家興站台，透露自己是台中一中畢業，有能力與責任為鄉親推薦最好的候選人。
至於為什麼推薦林家興，他話鋒一轉說「因為他踏入政治我也有一部份責任」，此時林家與激動比著凌濤的胸說「被他害的啦！」接著哈哈大笑，兩人好交情顯露無遺。
凌濤說，2011年他大學畢業那年，操刀前總統馬英九的青年政策白皮書，找了政治系三年級的學弟妹徐巧芯、林家興，問他們「學長在為國家打拚，你們不一起打拚嗎？」一路看著林家興成為國民黨最強的新世代戰將，他很開心能為國民黨舉才、為國家舉才。
凌濤透露，他和林家興先後到美國康乃爾大學、紐約大學唸書，當時他開5小時的車，幫林家興載3個行李箱到學校宿舍，中餐由他請客，再開5小時的車回自己學校。
凌濤說，林家興選擇在太里太平區參選，是全國最艱難選區，但一年前他選擇桃園市最激烈戰區，「學長贏了，相信學弟也能贏」。他說，今天是他的生日，許願祝福所有在場候選人都能高票當選。