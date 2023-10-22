MAMAMOO分隊來啦！頌樂、玟星中文喊救命　飆《想見你》台詞寵粉

韓國女團MAMAMOO的小分隊MAMAMOO+於今（22）日在台北國際會議中心舉行「MAMAMOO+ 1st FAN CONCERT 【TWO RABBITS CODE】in TAIPEI」演唱會，且在一天內舉行2場，下午1點為第一場、晚上7點為第二場，兩場聚集了滿滿的6000位粉絲。MAMAMOO+由頌樂與玟星組成，她們非常有誠意的以中文與歌迷互動，並以中文演唱了歌曲〈想見你想見你想見你〉，以及現場還原《想見你》台詞。
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MAMAMOO+由頌樂與玟星組成，她們一開場就帶來歌曲〈Chico malo〉，唱完後她們開心以中文向粉絲們打招呼：「大家好，我們是MAMAMOO+！」〈I LIKE THIS〉一曲唱畢，她們再度用中文與歌迷互動：「大家有多想我們？尖叫聲～哇喔，我想要熱烈的歡呼！」粉絲隨即報以熱烈的歡呼聲回應。
MAMAMOO+俏皮地說：「感動到哭哭囉！我們...救命～感動！」接著提到，來到台灣非常感動，當初想到要開巡演的話，就覺得一定要來台灣，「因為每次來台灣巡演，有美好的回憶，希望今天的演唱會很嗨，我們準備了很多歌，要跟我們一起嗨起來嗎！」之後頌樂、玟星還帶來各自的Solo舞台，頌樂一連演唱〈Adrenaline〉、〈Spit it out 〉、〈HONEY〉組曲，玟星則是唱跳歌曲〈ddu ddu ddu〉、〈C.I.T.T〉與〈Shutdown〉。