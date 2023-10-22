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MAMAMOO分隊來啦！頌樂、玟星中文喊救命　飆《想見你》台詞寵粉

▲MAMAMOO+來台舉辦演唱會，演唱會上狂飆中文，不僅演唱中文歌還說出人氣台劇《想見你》的台詞。（圖／記者陳明中攝）
▲MAMAMOO+來台舉辦演唱會，演唱會上狂飆中文，不僅演唱中文歌還說出人氣台劇《想見你》的台詞。（圖／記者陳明中攝）

記者吳雨婕／台北報導

韓國女團MAMAMOO的小分隊MAMAMOO+於今（22）日在台北國際會議中心舉行「MAMAMOO+ 1st FAN CONCERT 【TWO RABBITS CODE】in TAIPEI」演唱會，且在一天內舉行2場，下午1點為第一場、晚上7點為第二場，兩場聚集了滿滿的6000位粉絲。MAMAMOO+由頌樂與玟星組成，她們非常有誠意的以中文與歌迷互動，並以中文演唱了歌曲〈想見你想見你想見你〉，以及現場還原《想見你》台詞。

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MAMAMOO+由頌樂與玟星組成，她們一開場就帶來歌曲〈Chico malo〉，唱完後她們開心以中文向粉絲們打招呼：「大家好，我們是MAMAMOO+！」〈I LIKE THIS〉一曲唱畢，她們再度用中文與歌迷互動：「大家有多想我們？尖叫聲～哇喔，我想要熱烈的歡呼！」粉絲隨即報以熱烈的歡呼聲回應。

▲MAMAMOO+來台舉辦演唱會。（圖／記者陳明中攝）
▲▼MAMAMOO+由頌樂（上、下圖左）、玟星組成，她們於今（22）日在台北舉辦演唱會。（圖／記者陳明中攝）
▲MAMAMOO+來台舉辦演唱會。（圖／記者陳明中攝）
 
MAMAMOO+俏皮地說：「感動到哭哭囉！我們...救命～感動！」接著提到，來到台灣非常感動，當初想到要開巡演的話，就覺得一定要來台灣，「因為每次來台灣巡演，有美好的回憶，希望今天的演唱會很嗨，我們準備了很多歌，要跟我們一起嗨起來嗎！」之後頌樂、玟星還帶來各自的Solo舞台，頌樂一連演唱〈Adrenaline〉、〈Spit it out 〉、〈HONEY〉組曲，玟星則是唱跳歌曲〈ddu ddu ddu〉、〈C.I.T.T〉與〈Shutdown〉。

整場演唱會，MAMAMOO+誠意滿滿的盡量使用中文與粉絲對答、互動，還祭出可愛的「我生氣氣了」、「救命呀」、「很棒棒」等撒嬌用語，還與歌迷玩遊戲，並加碼用中文演唱八三夭的歌曲〈想見你想見你想見你〉，引起全場粉絲尖叫。頌樂與玟星還還原了台劇《想見你》中的台詞，「我在意你，我絕對不會忘記你，不管用什麼方式，最後我一定會找到你。」

台灣歌迷也準備了驚喜送給MAMAMOO+，特別以黃色字卡排出韓文「珍貴的我們的禮物」字樣，讓頌樂、玟星感動不已，玟星表示，希望下一次來台灣不會讓歌迷等太久，「大家等我們的中間要保重喔，飯要吃好，希望每天幸福，大家會等我們嗎？」

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