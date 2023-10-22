中市府「愛的紅線」發威　配對率高達5成5

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民政局長吳世瑋表示，現代人工作繁忙無暇擴大社交圈，有些民眾會透過拜月老，希望順利結識良緣；而市府每年也會舉辦單身民眾聯誼活動，打造自然不尷尬的交友環境，鼓勵民眾踴躍追求幸福。此次聯誼特別帶領參加民眾前往台中市2大脫單聖地，台中東區「樂成宮」、及深受新人喜愛的百大婚紗拍攝景點市定古蹟大肚磺溪書院，希望在促成佳緣之餘，也讓參加民眾留下值得紀念的回憶。
民政局說，市府今年除精心規劃十大興趣主題聯誼，高達16場次的活動，讓單身朋友交友更自在，更加碼五場地方特色主題，均獲得民眾高度好評與極高的配對率，聯誼活動還有3場次，其中10月28日「東勢-泰想遇見你、原鄉部落體驗」場次已幸福額滿，另11月25日、26日的「鐵馬追風落羽松情」，將帶領大家漫遊落羽松秘境及暢遊后豐鐵馬道，歡迎民眾把握機會踴躍報名。
民政局指出，為鼓勵單身民眾擴大社交生活領域，參與休閒活動，增進良好互動及情感交流，藉以提升台中市婚育率，今年再加碼辦理2場次「公益主題」單身聯誼活動，從事公益性行業或曾參與公益活動者報名可優先錄取，除邀請大家分享公益活動經驗，更規劃暢遊大里康橋及獨木舟體驗，還有趣味划槳小船手作DIY，即日起至11月5日受理線上報名。