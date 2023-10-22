日本人不愛來台灣觀光？櫻花妹「在路上差點過世」　真心話全說了

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主持人Johnny也詢問Miyu「日本人是不是現在沒有這麼愛來台灣了？台灣交通危險嗎？」Miyu也坦言「以前差一點就『過世』，有摩托車差一點撞到我」，認為台灣交通確實有危險性。
至於台灣也曾被外國旅客點名過的「街道上蟑螂都很大、馬路有異味」等缺點，Miyu先對蟑螂體型大點了點頭，但對馬路有異味則表示：「還好」。而近期常被國人檢討的台灣飯店價格問題，Miyu則回答：「每個人的消費力不一樣，所以也覺得還好。」
對於台灣夜市的文化，Miyu也表示，台灣的夜市很像日本夏天的祭典，但日本祭典夏天才有，台灣夜市可以每天出現，她就住在夜市旁邊，每天都去吃美食，「我爸爸也來台灣3次，他說來台灣沒有胖個5公斤就不能回日本，至少要胖10公斤」。
Miyu也說，自己剛來台灣時不太會說中文，那時候很多台灣人幫她買東西，甚至有人替她付錢，最喜歡的台灣食物是地瓜球、水餃、手搖杯，最愛的則是蔥油餅，在花蓮最高紀錄一天吃5片。
此外，針對日本來台旅客減少，旅日達人林氏璧也在9月初時表示：「其實日本人整體出國都下降，去韓國旅客恢復最快」，並認為在日幣匯率這麼差的時候，還願意來台灣玩的日本人，有機會變成死忠的台灣旅遊中毒者，「我們應該要珍惜這些旅客，推出牛肉，誠心款待，努力讓他們留下好印象！讓他們以後有意願可以一來再來！」