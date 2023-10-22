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日本人不愛來台灣觀光？櫻花妹「在路上差點過世」　真心話全說了

▲Youtube《不要鬧工作室》頻道昨（21）日發布新影片，訪問來自日本神戶的正妹Miyu。（圖／YT@《不要鬧工作室》）
▲Youtube《不要鬧工作室》頻道昨（21）日發布新影片，訪問來自日本神戶的正妹Miyu。（圖／YT@《不要鬧工作室》）

記者潘毅/綜合報導

隨著疫情成為過去式，各國民眾「出國旅遊潮」也重回常態。不過從我國觀光局數據顯示，疫情過後，來台灣的日本旅客數量成長中，但仍與過去數量有極大差距。對此，一位在台灣的日本櫻花妹，也分享自己對於台灣觀光的「真心話」。

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Youtube《不要鬧工作室》頻道昨（21）日發布新影片，訪問來自日本神戶的正妹Miyu，她表示自己來過台灣四次，第一次是在小學時期，因此對台灣算有比較多的認識。

主持人Johnny也詢問Miyu「日本人是不是現在沒有這麼愛來台灣了？台灣交通危險嗎？」Miyu也坦言「以前差一點就『過世』，有摩托車差一點撞到我」，認為台灣交通確實有危險性。

至於台灣也曾被外國旅客點名過的「街道上蟑螂都很大、馬路有異味」等缺點，Miyu先對蟑螂體型大點了點頭，但對馬路有異味則表示：「還好」。而近期常被國人檢討的台灣飯店價格問題，Miyu則回答：「每個人的消費力不一樣，所以也覺得還好。」

對於台灣夜市的文化，Miyu也表示，台灣的夜市很像日本夏天的祭典，但日本祭典夏天才有，台灣夜市可以每天出現，她就住在夜市旁邊，每天都去吃美食，「我爸爸也來台灣3次，他說來台灣沒有胖個5公斤就不能回日本，至少要胖10公斤」。

▲過去Miyu曾差點在台灣街頭被機車撞到。（圖／YT@《不要鬧工作室》）
▲過去Miyu曾差點在台灣街頭被機車撞到。（圖／YT@《不要鬧工作室》）
Miyu也說，自己剛來台灣時不太會說中文，那時候很多台灣人幫她買東西，甚至有人替她付錢，最喜歡的台灣食物是地瓜球、水餃、手搖杯，最愛的則是蔥油餅，在花蓮最高紀錄一天吃5片。

此外，針對日本來台旅客減少，旅日達人林氏璧也在9月初時表示：「其實日本人整體出國都下降，去韓國旅客恢復最快」，並認為在日幣匯率這麼差的時候，還願意來台灣玩的日本人，有機會變成死忠的台灣旅遊中毒者，「我們應該要珍惜這些旅客，推出牛肉，誠心款待，努力讓他們留下好印象！讓他們以後有意願可以一來再來！」

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