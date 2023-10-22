金鐘58／李程彬得獎感謝貴人鄭元暢 他揭兩人關係曝10年前約定
35歲演員李程彬以《她和她的她》拿下金鐘獎迷你劇集視帝，他在台上不忘感謝老闆鄭元暢（小綜），「感謝我生命中的貴人，鄭元暢先生」，鄭元暢也發限時動態祝賀，「今晚實現了當初簽你時跟你說的，我們一起可以完成的夢想。」
記者薛羽彤／綜合報導
李程彬首度入圍金鐘獎就拔得頭籌，他在台上除了淚謝母親的教養之外，還不忘謝謝經紀公司老闆鄭元暢，鄭元暢也發動態為他感到開心，「恭喜李程彬，今晚實現了當初簽你時跟你說的，我們一起可以完成的夢想」，還笑說：「今晚我叫鄭元暢先生。」此外，李程彬也特別謝謝電影《七月與安生》的導演曾國祥（Derek Tsang），「2016年我答應過一個導演，如果有一天我得獎了，我一定要第一個感謝他，謝謝你Derek。」
李程彬靠著電影《七月與安生》成功打開知名度，因長相神似彭于晏，還有「小彭于晏」的稱號。2013年鄭元暢成立經紀公司，當時他在大陸看到李程彬的外型和作品，立刻主動尋求合作，得到他的電話後，訊息寫著：「我是鄭元暢，想約你見面談談。」李程彬當時表示不相信，「這是詐騙集團吧，我還劉德華咧！」兩人合作的過程鬧出笑話。