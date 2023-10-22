朱延平談《周處除三害》1關鍵才是抄襲！自爆「電影界常常發生」
由黃精甫自編自導的電影《周處除三害》，今年風光入圍第60屆金馬獎7項大獎，卻被另一位導演錢人豪指控抄襲他的電影創作《無法無天》。對此，台灣電影基金會董事長朱延平則坦言，抄襲一事很難說，而自己也有被指控抄襲的經驗，類似事件常常在電影圈發生，強調一切要看細節才能評斷。
記者詹鎰睿／台北報導
朱延平今（22）日出席「2023《SHOW 你的創意，詮釋中華文化》微電影頒獎典禮」，被問到對於《周處除三害》被指控抄襲一事的看法？他則表示，目前已經訴諸法律，我們是外人，也不方便去做評論。
朱延平笑說，自己過去拍片時也有被說抄襲，「我有拍過一次軍教片，有人說我抄襲他的魔鬼班長、福利社小妹，可是每個軍教片都有啊，所以這種東西很難說！」他認為，如果電影裡面的細節一模一樣，包含台詞等等，就很可能有抄襲的嫌疑，「如果只是有福利社小姐，那你拍吃飯我也拍吃飯，你拍洗澡我也拍洗澡，那就沒有抄襲問題啊！所以很難說，要看細節才能評斷。」
談到這次第60屆金馬獎，朱延平形容「震撼整個亞洲！」陣容卡司相當龐大，包含林青霞，以及他最欣賞的日本男星北野武都會出席，讓他非常期待。朱延平還小小分享，他日前打電話給林青霞問，會不會來領取終身成就獎，「青霞非常高興，她就說了三個字，一定來！所以第二天就公布了！」