國道4死車禍！邱顯智批遊覽車載客座位數「還在用40年前標準」
國道3號雲林斗六段昨（21）日上午發生遊覽車與自小客車追撞，釀成4死22傷的重大車禍，根據警方初步調查，疑似為遊覽車欲超車、變換車道不當，撞擊自小客車導致其翻覆，遊覽車也擦撞內側護欄，今天雲林地檢署偵訊後，認定陳姓駕駛涉嫌重大，依業務過失致死罪嫌送辦，法院裁定收押。時代力量立委邱顯智指出，市面上許多遊覽車的限重數字和載客座位數，還在用40年前的標準，每人平均體重55公斤，希望交通部一定要拿出態度，徹底解決問題。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，昨天上午，新竹某科技公司舉辦員工旅遊，共包了5台遊覽車前往劍湖山樂園，未料其中一台遊覽車，於國道3號南下264K處，與自小客車發生碰撞。當時與家人（朱姓母親、雙胞胎姊姊、父親）坐在遊覽車最後面的12歲賴姓男童，因撞擊力導致頭部重創，當場身亡，朱姓母親命危送醫搶救宣告不治；而小客車駕駛與副駕駛、一對男女（52、55歲）也傷重不治，事故共釀4死22傷慘劇。
邱顯智今天在臉書發文指出，有關昨天新竹科技公司員工旅遊發生的車禍悲劇，自己要先向所有罹難者家屬致上最深的哀悼，願逝者安息，自己會請關單位務必要盡最大的努力給予家屬必要的協助，持續追蹤主管機關交通部公路局後續的調查情形，務必要儘速徹查遊覽車業主健全通運有限公司是否有管理不當的問題，勿枉勿縱，還給罹難者家屬一個公道。
邱顯智表示，根據公路局的說法，肇事司機在事發前有超速的情形，從2015年至今更已經有9次違規超速被罰的紀錄，為什麼肇事司機可以一再重複危險的駕駛行為，不顧乘客的生命安全，從業者的管理到法規制度上面到底出了什麼問題，交通部及運安會一定要徹底調查檢討，提出改善的方案，自己也一定會持續監督。
邱顯智說，快快樂樂出門，平平安安回家，這是政府應該給台灣人最基本的保障，然而在遊覽車的管理上，台灣還有非常多疏漏和不合時宜的狀況，遊覽車最後一排中間面對走道的位置，過去的交通部長林佳龍都說不敢做，但是到現在也沒有管理。
邱顯智痛批，去年自己也曾揭露，市面上許多遊覽車的限重數字和載客座位數，到現在還在用40年前的標準，每人平均體重才55公斤去計算，交通安全是系統問題，每一個環節都要嚴格把關，知錯卻不改，往往是下次悲劇的起源，請交通部一定要拿出態度，徹底解決問題。